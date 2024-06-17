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НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность - РИА Новости Крым, 17.06.2024
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг британской газете... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T09:50
2024-06-17T09:58
йенс столтенберг
новости
нато
ядерное оружие
политика
в мире
китай
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг британской газете Telegraph.По словам Столтенберга, НАТО должна послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.Генсек добавил, что Китай активно наращивает свой ядерный арсенал, который, по его оценке, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
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йенс столтенберг, новости, нато, ядерное оружие, политика, в мире, китай, россия
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность

Приведение в боевую готовность ядерных боеголовок НАТО обсуждают страны альянса

09:50 17.06.2024 (обновлено: 09:58 17.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг британской газете Telegraph.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности, <…> но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", – цитирует публикацию РИА Новости.

По словам Столтенберга, НАТО должна послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.
Генсек добавил, что Китай активно наращивает свой ядерный арсенал, который, по его оценке, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.

"И это означает, что в не очень далеком будущем НАТО, вероятно, столкнется с тем, с чем раньше не сталкивалась, а именно с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием – Китаем и Россией. И конечно, это влечет за собой последствия", – приводит издание слова Столтенберга.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.
Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
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Йенс СтолтенбергНовостиНАТОЯдерное оружиеПолитикаВ миреКитайРоссия
 
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