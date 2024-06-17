https://crimea.ria.ru/20240617/nato-obsuzhdaet-privedenie-yadernykh-boegolovok-alyansa-v-boevuyu-gotovnost-1138162004.html

НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность

НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность - РИА Новости Крым, 17.06.2024

НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность

Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг британской газете... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T09:50

2024-06-17T09:50

2024-06-17T09:58

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности, заявил генсек организации Йенс Столтенберг британской газете Telegraph.По словам Столтенберга, НАТО должна послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.Генсек добавил, что Китай активно наращивает свой ядерный арсенал, который, по его оценке, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата.Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета

китай

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, новости, нато, ядерное оружие, политика, в мире, китай, россия