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Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам
Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам
США открыты для диалога с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T08:36
2024-06-21T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. США открыты для диалога с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.По словам представителя СНБ, Вашингтон "никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине".Он добавил, что Белый дом также готов обсуждать с Москвой формат соглашения, которое придет на смену двустороннему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.В феврале 2023 года российский лидер заявил, что РФ приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаЧто ответили в Кремле на заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТОНАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
https://crimea.ria.ru/20240611/yadernye-ucheniya-vs-rf--otvet-na-uchastie-voennykh-nato-v-boyakh-na-ukraine-1138032968.html
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россия, сша, ядерное оружие, в мире, безопасность, политика, новости
Без привязки к Украине: США готовы к диалогу с Москвой по ядерным рискам

В Белом доме заявили о готовности к диалогу с Россией по вопросам ядерной безопасности

08:36 21.06.2024 (обновлено: 08:39 21.06.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. США открыты для диалога с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"Мы остаемся открытыми к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", – сказал собеседник агентства.
По словам представителя СНБ, Вашингтон "никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине".
Он добавил, что Белый дом также готов обсуждать с Москвой формат соглашения, которое придет на смену двустороннему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
В феврале 2023 года российский лидер заявил, что РФ приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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