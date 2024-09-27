https://crimea.ria.ru/20240927/pamyatnik-trolleybusu-na-angarskom-perevale-ischeznet-s-postamenta-1140675746.html

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента

Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T21:33

2024-09-27T21:33

2024-09-27T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.Работы по реставрации пройдут в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", уточнили в ведомстве.Реставрационные работы закончат в ближайшее время, и троллейбус в обновленном виде займет свое почетное место на Ангарском перевале, отметили в ведомстве.Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыНовый автобусный маршрут появился в КрымуИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут

https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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