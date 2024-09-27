Рейтинг@Mail.ru
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240927/pamyatnik-trolleybusu-na-angarskom-perevale-ischeznet-s-postamenta-1140675746.html
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента
Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T21:33
2024-09-27T21:33
крым
ангарский перевал
троллейбус
крымтроллейбус
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140675635_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_835e082a0dbe449b7280c89ab905e053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.Работы по реставрации пройдут в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", уточнили в ведомстве.Реставрационные работы закончат в ближайшее время, и троллейбус в обновленном виде займет свое почетное место на Ангарском перевале, отметили в ведомстве.Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыНовый автобусный маршрут появился в КрымуИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html
крым
ангарский перевал
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140675635_20:0:1200:885_1920x0_80_0_0_2a360c97e866a9b6272dd44c0a3645bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ангарский перевал, троллейбус, крымтроллейбус, новости крыма, транспорт
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента

Памятник троллейбусу на Ангарском перевале заберут на реставрацию

21:33 27.09.2024
 
© Минтранс КрымаПамятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале в Крыму
© Минтранс Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
Работы по реставрации пройдут в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", уточнили в ведомстве.
"В начале октября троллейбус будет снят с постамента и отбуксирован в Симферопольский троллейбусный парк для обновления лакокрасочного покрытия, восстановления пришедших в негодность кузовных частей и обновления надписей на бортах троллейбуса", - говорится в сообщении.
Реставрационные работы закончат в ближайшее время, и троллейбус в обновленном виде займет свое почетное место на Ангарском перевале, отметили в ведомстве.
Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму прорабатывают новые транспортные маршруты
Новый автобусный маршрут появился в Крыму
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
Троллейбус на крымской горной трассе. Видео
25 июля 2021, 16:36
На троллейбусе через перевал в Крымских горах, не выходя из дома
 
КрымАнгарский перевалТроллейбусКрымтроллейбусНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Главное за день: 27 сентября
22:33Главные новости Крыма: 27 сентября
22:06Десять человек ранены в ДНР после атак киевских боевиков
21:52Что произошло в Махачкале – все данные и новое число жертв
21:33Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента
21:16Разбор завалов в Махачкале – найдены тела еще двух погибших
21:03Зеленский представил Трампу свой "план победы"
20:40Число жертв снова выросло - новые данные по ситуации в Махачкале
20:16Смертельная авария в Крыму: грузовик сбил велосипедиста
19:56ЧП в Махачкале - число пострадавших продолжает расти
19:37ЦИПсО запускает массовые фейки в Севастополе - Развожаев
19:14Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные
18:58Число погибших растет - подробности взрыва на АЗС в Махачкале от МЧС
18:41Мощный взрыв на АЗС прогремел в Махачкале - есть жертвы
18:32"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ
18:20В Судаке иномарка сбила 12-летнего ребенка
18:02Названо серьезное западное "оружие" против России на Украине
17:32Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
17:10Два года за шутку с пистолетом грозит жителю Кубани
16:52Чем грозит Финляндии размещение базы НАТО у границ с Россией
Лента новостейМолния