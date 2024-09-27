https://crimea.ria.ru/20240927/pamyatnik-trolleybusu-na-angarskom-perevale-ischeznet-s-postamenta-1140675746.html
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента
Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T21:33
2024-09-27T21:33
2024-09-27T21:33
крым
ангарский перевал
троллейбус
крымтроллейбус
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140675635_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_835e082a0dbe449b7280c89ab905e053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.Работы по реставрации пройдут в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", уточнили в ведомстве.Реставрационные работы закончат в ближайшее время, и троллейбус в обновленном виде займет свое почетное место на Ангарском перевале, отметили в ведомстве.Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прорабатывают новые транспортные маршрутыНовый автобусный маршрут появился в КрымуИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html
крым
ангарский перевал
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140675635_20:0:1200:885_1920x0_80_0_0_2a360c97e866a9b6272dd44c0a3645bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ангарский перевал, троллейбус, крымтроллейбус, новости крыма, транспорт
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале исчезнет с постамента
Памятник троллейбусу на Ангарском перевале заберут на реставрацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Памятник троллейбусу, установленный на Ангарском перевале, отреставрируют. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
Работы по реставрации пройдут в преддверии 65-летия "Крымтроллейбуса", уточнили в ведомстве.
"В начале октября троллейбус будет снят с постамента и отбуксирован в Симферопольский троллейбусный парк для обновления лакокрасочного покрытия, восстановления пришедших в негодность кузовных частей и обновления надписей на бортах троллейбуса", - говорится в сообщении.
Реставрационные работы закончат в ближайшее время, и троллейбус в обновленном виде займет свое почетное место на Ангарском перевале, отметили в ведомстве.
Памятник троллейбусу марки Shkoda 1972 года выпуска установили в районе Ангарского перевала в 2012 году. Машина за 40 лет эксплуатации перевезла более 20 миллионов пассажиров и его пробег составил почти два миллиона километров, рассказали в республиканском минтрансе.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: