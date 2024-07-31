https://crimea.ria.ru/20240731/moskva-osuzhdaet-ubiystvo-glavy-politbyuro-dvizheniya-khamas--mid-rf-1139264410.html

В МИД России осудили убийство главы политбюро движения ХАМАС

В МИД России осудили убийство главы политбюро движения ХАМАС - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В МИД России осудили убийство главы политбюро движения ХАМАС

Москва решительно осуждает убийство главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T12:17

2024-07-31T12:17

2024-07-31T12:19

хамас

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

в мире

убийство

исмаил хания

ближний восток

израиль

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121776800_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_484689a2138f2cbefaa4cdc275984b3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Москва решительно осуждает убийство главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Об этом сообщает МИД РФ.По мнению МИД РФ, организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиям для всего региона чревата эта акция. Убийство Исмаила Хании может крайне негативно отразиться на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.В среду утром агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.Вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев высказал мнение, что последствием убийства Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем ВостокеНе страшилка и не фатум: эксперт о войне Израиля с Ираном с участием РФПутин: Россия продолжит поддерживать Сирию

ближний восток

израиль

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хамас, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, убийство, исмаил хания, ближний восток, израиль, иран