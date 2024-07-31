В МИД России осудили убийство главы политбюро движения ХАМАС
Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС осудили в МИД РФ
12:17 31.07.2024 (обновлено: 12:19 31.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Москва решительно осуждает убийство главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Об этом сообщает МИД РФ.
"Атака была осуществлена в период пребывания лидера ХАМАС на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению для участия в церемонии инаугурации избранного Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана", - говорится в Telegram-канале министерства.
По мнению МИД РФ, организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиям для всего региона чревата эта акция. Убийство Исмаила Хании может крайне негативно отразиться на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.
"Настоятельно призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию", - заключили в МИД РФ.
В среду утром агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране.
Вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев высказал мнение, что последствием убийства Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке.
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