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Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ
Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ
В ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T22:58
2024-07-31T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.Глава политбюро палестинского движения ХАМАС погиб в Тегеране во время авиаудара по его резиденции. Он прибыл туда, чтобы участвовать в инаугурации нового президента страны. Ответственность за его смерть движение возложило на Израиль. Там также заявили, что атака не останется без ответа.Следствием убийства Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев. По его словам, регион "вступает в самые трудные времена противостояния", и ответственность за это ляжет на Израиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионеВ МИД России осудили убийство главы политбюро движения ХАМАСЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог
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хамас, иран, исмаил хания, израиль, в мире, новости
Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ

Иран готовит прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании - СМИ

22:58 31.07.2024 (обновлено: 22:59 31.07.2024)
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoИранский национальный флаг приспущенный в знак траура
Иранский национальный флаг приспущенный в знак траура - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране <...> Хании", — говорится в публикации.
Глава политбюро палестинского движения ХАМАС погиб в Тегеране во время авиаудара по его резиденции. Он прибыл туда, чтобы участвовать в инаугурации нового президента страны. Ответственность за его смерть движение возложило на Израиль. Там также заявили, что атака не останется без ответа.
Следствием убийства Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев. По его словам, регион "вступает в самые трудные времена противостояния", и ответственность за это ляжет на Израиль.
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