https://crimea.ria.ru/20240731/iran-v-otvet-na-ubiystvo-lidera-khamas-gotovit-udar-po-izrailyu--smi-1139275568.html

Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ

Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ

В ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T22:58

2024-07-31T22:58

2024-07-31T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.Глава политбюро палестинского движения ХАМАС погиб в Тегеране во время авиаудара по его резиденции. Он прибыл туда, чтобы участвовать в инаугурации нового президента страны. Ответственность за его смерть движение возложило на Израиль. Там также заявили, что атака не останется без ответа.Следствием убийства Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев. По его словам, регион "вступает в самые трудные времена противостояния", и ответственность за это ляжет на Израиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионеВ МИД России осудили убийство главы политбюро движения ХАМАСЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог

https://crimea.ria.ru/20240731/eskalatsiya-na-blizhnem-vostoke-mozhno-li-ostanovit-izrail--politolog-1139266048.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хамас, иран, исмаил хания, израиль, в мире, новости