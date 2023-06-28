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В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины
В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины - РИА Новости Крым, 28.06.2023
В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины
Территориальные органы МВД РФ начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о выходе из гражданства Украины, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T12:39
2023-06-28T12:39
новости
российское гражданство
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
госуслуги
владимир путин (политик)
михаил мишустин
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Территориальные органы МВД РФ начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о выходе из гражданства Украины, сообщила в среду пресс-служба министерства.С соответствующим заявлением можно обратиться в любой территориальный орган МВД России или подать его посредством портала "Госуслуги".Граждане России, достигшие возраста 14 лет, вправе подать заявление самостоятельно. От имени детей, не достигших указанного возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель.Как отметили в МВД, использование этого механизма позволит имеющим гражданство Украины россиянам занимать определенные должности, в том числе и в органах государственной власти и органах местного самоуправления.В марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий отказ от украинского гражданства для людей, одновременно имеющих российский паспорт. Согласно закону, украинское гражданство для них будет считаться прекращенным со дня подачи в МВД соответствующего заявления, даже если не было получено ответа от полномочных органов Украины.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с октября прошлого года по май текущего года российский паспорт получили около 1,5 млн жителей новых регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспортМВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортовРоссийское гражданство в Крыму захотели получить уже 26 тысяч украинцев
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новости, российское гражданство, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, госуслуги, владимир путин (политик), михаил мишустин, новые регионы россии
В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

В РФ начали принимать заявления лиц с двойным гражданством о выходе из гражданства Украины

12:39 28.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкОформление паспортов
Оформление паспортов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Территориальные органы МВД РФ начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о выходе из гражданства Украины, сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Территориальные органы МВД России приступили к реализации положений Федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины". Согласно этому закону, все граждане России, имеющие одновременно украинское гражданство, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", – говорится в сообщении.
С соответствующим заявлением можно обратиться в любой территориальный орган МВД России или подать его посредством портала "Госуслуги".
Граждане России, достигшие возраста 14 лет, вправе подать заявление самостоятельно. От имени детей, не достигших указанного возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель.
Как отметили в МВД, использование этого механизма позволит имеющим гражданство Украины россиянам занимать определенные должности, в том числе и в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
В марте этого года президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий отказ от украинского гражданства для людей, одновременно имеющих российский паспорт. Согласно закону, украинское гражданство для них будет считаться прекращенным со дня подачи в МВД соответствующего заявления, даже если не было получено ответа от полномочных органов Украины.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с октября прошлого года по май текущего года российский паспорт получили около 1,5 млн жителей новых регионов России.
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НовостиРоссийское гражданствоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоГосуслугиВладимир Путин (политик)Михаил МишустинНовые регионы России
 
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