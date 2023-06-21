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Какие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
Какие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Какие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
В мае годовая инфляция в Крыму ускорилась до 3,8% после 3,2% в апреле, подорожали мясо птицы, и некоторые овощи "борщевого набора". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В мае годовая инфляция в Крыму ускорилась до 3,8% после 3,2% в апреле, подорожали мясо птицы, и некоторые овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.Как пояснили в ведомстве, основными факторами роста инфляции стали сокращение предложения на отдельных товарных рынках, рост спроса на некоторые услуги и ослабление рубля, произошедшее с начала года.Кроме того, снизились объемы поставок в Крым овощей из соседних регионов и стран Средней Азии, что привело к подорожанию капусты и лука. Одновременно медленнее, чем в апреле, в годовом выражении снижались цены на другие овощи "борщевого набора" – морковь, картофель и свеклу.При этом из-за ослабления рубля замедлилось снижение цен на бытовую технику: плиты, стиральные машины, микроволновые печи и смартфоны.По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5 – 6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Читайте также на РИА Новости Крым:Садовые плантации: как в Крыму выращивают фруктыПоставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в КрымуИнфляция в Крыму за год снизилась в пять раз
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цены в крыму, цены и тарифы, экономика, банк россии, крым, новости крыма, инфляция
Какие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
Какие продукты подорожали в Крыму – данные ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В мае годовая инфляция в Крыму ускорилась до 3,8% после 3,2% в апреле, подорожали мясо птицы, и некоторые овощи "борщевого набора". Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.
Как пояснили в ведомстве, основными факторами роста инфляции стали сокращение предложения на отдельных товарных рынках, рост спроса на некоторые услуги и ослабление рубля, произошедшее с начала года.
"В регионе в годовом выражении в конце весны подорожало мясо птицы. Это было связано с сокращением его предложения. Причина – вспышка птичьего гриппа в отдельных регионах-производителях. Кроме того, увеличились затраты птицефабрик на оборудование и запчасти после ухода с российского рынка основных зарубежных производителей и поставщиков", - отмечает регулятор.
Кроме того, снизились объемы поставок в Крым овощей из соседних регионов и стран Средней Азии, что привело к подорожанию капусты и лука. Одновременно медленнее, чем в апреле, в годовом выражении снижались цены на другие овощи "борщевого набора" – морковь, картофель и свеклу.
При этом из-за ослабления рубля замедлилось снижение цен на бытовую технику: плиты, стиральные машины, микроволновые печи и смартфоны.
По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5 – 6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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