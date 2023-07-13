https://crimea.ria.ru/20230713/pochemu-upal-kurs-rublya--v-tsentrobanke-nazvali-prichinu-1129969334.html

Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину

Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину

Резкое ослабление курса рубля в июне по отношению к доллару и евро было обусловлено в первую очередь сокращением поступлений иностранной валюты по каналу... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T07:03

2023-07-13T07:03

2023-07-13T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Резкое ослабление курса рубля в июне по отношению к доллару и евро было обусловлено в первую очередь сокращением поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.В ЦБ отметили, что попытка мятежа ЧВК "Вагнер" 23-25 июня оказала "незначительное влияние на месячную динамику курса рубля". По оценкам ЦБ, резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. При этом физические лица приобрели в эти выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд рублей, 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту.Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных покупателей валюты с 10 до 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России – экспертЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ – мнениеСто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости