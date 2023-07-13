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Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину
Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину
Резкое ослабление курса рубля в июне по отношению к доллару и евро было обусловлено в первую очередь сокращением поступлений иностранной валюты по каналу... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T07:03
2023-07-13T07:03
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Резкое ослабление курса рубля в июне по отношению к доллару и евро было обусловлено в первую очередь сокращением поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.В ЦБ отметили, что попытка мятежа ЧВК "Вагнер" 23-25 июня оказала "незначительное влияние на месячную динамику курса рубля". По оценкам ЦБ, резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. При этом физические лица приобрели в эти выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд рублей, 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту.Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных покупателей валюты с 10 до 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за курcом евро: какие товары подорожают в России – экспертЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ – мнениеСто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт
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РИА Новости Крым
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4.7
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Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину

Центробанк: ослабление рубля связано со снижением продаж валютной выручки экспортерами

07:03 13.07.2023
 
Деньги
Деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Резкое ослабление курса рубля в июне по отношению к доллару и евро было обусловлено в первую очередь сокращением поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.
"В июне на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7 млрд долларов США, рубль ослаб по отношению к доллару на 10,4%. Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", - говорится в отчете.
В ЦБ отметили, что попытка мятежа ЧВК "Вагнер" 23-25 июня оказала "незначительное влияние на месячную динамику курса рубля". По оценкам ЦБ, резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. При этом физические лица приобрели в эти выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд рублей, 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту.
Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных покупателей валюты с 10 до 40%.
"На фоне ослабления рубля некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые. Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль", - пояснил регулятор.
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