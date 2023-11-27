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Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму
Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму
Поваленные деревья и размытые дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых местах возможны задержки с освобождением контейнерных площадок. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T17:53
2023-11-27T17:53
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поваленные деревья и размытые дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых местах возможны задержки с освобождением контейнерных площадок. Об этом предупредили в республиканском министерстве жилищно-коммунального хозяйства.Отходы обещают вывезти в ближайшее время, после устранения проблемной ситуации. Жителей крымских городов просят сообщать о случаях переполнения контейнеров на горячую линию предприятия "Крымэкоресурсы" по телефонам +7 978 907 20 18 и +7978 907 63 10.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Ураганный ветер сносил деревья и крыши, есть разрушения и подтопления жилых домов, обесточены сотни абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧССтихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городамПоследствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, минжкх крыма, мусор, городская среда
Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму

Поваленные деревья и размытые дороги затруднили вывоз мусора в Крыму - МинЖКХ

17:53 27.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПереполненные мусорные баки. Архивное фото
Переполненные мусорные баки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поваленные деревья и размытые дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых местах возможны задержки с освобождением контейнерных площадок. Об этом предупредили в республиканском министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
"В связи с погодными условиями, сегодня, 27 ноября, могут быть корректировки с вывозом твердых коммунальных отходов. Поваленные деревья и размытые дороги не везде позволяют подъехать к контейнерам", - сказано в сообщении профильного республиканского министерства.
Отходы обещают вывезти в ближайшее время, после устранения проблемной ситуации. Жителей крымских городов просят сообщать о случаях переполнения контейнеров на горячую линию предприятия "Крымэкоресурсы" по телефонам +7 978 907 20 18 и +7978 907 63 10.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Ураганный ветер сносил деревья и крыши, есть разрушения и подтопления жилых домов, обесточены сотни абонентов.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаКрымМинЖКХ КрымаМусорГородская среда
 
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