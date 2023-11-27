https://crimea.ria.ru/20231127/posledstviya-stikhii-zatrudnili-vyvoz-musora-v-krymu-1133122162.html

Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму

Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Последствия стихии затруднили вывоз мусора в Крыму

Поваленные деревья и размытые дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых местах возможны задержки с освобождением контейнерных площадок. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T17:53

2023-11-27T17:53

2023-11-27T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Поваленные деревья и размытые дороги затруднили вывоз мусора в Крыму, в некоторых местах возможны задержки с освобождением контейнерных площадок. Об этом предупредили в республиканском министерстве жилищно-коммунального хозяйства.Отходы обещают вывезти в ближайшее время, после устранения проблемной ситуации. Жителей крымских городов просят сообщать о случаях переполнения контейнеров на горячую линию предприятия "Крымэкоресурсы" по телефонам +7 978 907 20 18 и +7978 907 63 10.Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья, и в ночь на понедельник. Ураганный ветер сносил деревья и крыши, есть разрушения и подтопления жилых домов, обесточены сотни абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории, Сакском и Черноморском районах введен режим ЧССтихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городамПоследствия шторма в Ялте: сорванные кровли и разбитые набережные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, минжкх крыма, мусор, городская среда