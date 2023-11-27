https://crimea.ria.ru/20231127/stikhiynoe-bedstvie-uragan-i-ego-posledstviya-v-krymu---reyd-po-gorodam-1133113174.html

Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам

Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам

Из-за стихии, пронесшейся над Крымом в ночь с воскресенья на понедельник, в Севастополе и некоторых районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T16:51

2023-11-27T16:51

2023-11-27T16:51

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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севастополь

симферополь

ялта

юбк

алушта

алупка

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Из-за стихии, пронесшейся над Крымом в ночь с воскресенья на понедельник, в Севастополе и некоторых районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Полуострову еще предстоит дать оценку общему ущербу. С ночи все службы и местные власти устраняют последствия стихии.В Крыму из-за шторма один человек погиб, еще десять пострадали. В целом в регионах Южного федерального округа спасатели МЧС России эвакуировали более 350 человек, в том числе 118 детей.Одним из наиболее пострадавших регионов стала Евпатория. Там в зоне подтопления оказались десятки жилых домов. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС.Восстановительные работы идут полным ходом до сих пор. Улицы и парки расчищают от поваленных деревьев, фрагментов кровель, архитектурных строений, мусора, поврежденных рекламных конструкций, восстанавливают электроснабжение.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20231127/uragan-v-kerchi-desyatki-upavshikh-derevev-avarii-na-elektrosetyakh-1133102890.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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