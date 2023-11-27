Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам

Как выглядят после урагана города Крыма - фото
Ночной шторм потрепал курортную Алушту.
Ночной шторм потрепал курортную Алушту.
Упавшие деревья загородили дороги.
Упавшие деревья загородили дороги.
В равнинной Евпатории улицы залиты морской водой.
В равнинной Евпатории улицы залиты морской водой.
Улицы почти стали реками.
Улицы почти стали реками.
Последствия урагана в Евпатории.
Последствия урагана в Евпатории.
Волны и ветер сделали свое черное дело.
Волны и ветер сделали свое черное дело.
На пляжах детского курорта снесло навесы и киоски.
На пляжах детского курорта снесло навесы и киоски.
Днем в понедельник шторм на западном берегу Крыма продолжился, хотя и немного стих.
Днем в понедельник шторм на западном берегу Крыма продолжился, хотя и немного стих.
Ураганный ветер разбил торговые киоски на набережной в Севастополе.
Ураганный ветер разбил торговые киоски на набережной в Севастополе.
Хозяева печально подсчитывают ущерб от стихии.
Хозяева печально подсчитывают ущерб от стихии.
Множество поваленных деревьев в Гурзуфе.
Множество поваленных деревьев в Гурзуфе.
Еще одна разбитая набережная - в Гурзуфе.
Еще одна разбитая набережная - в Гурзуфе.
Ветер и волны на время стали хозяевами полуострова.
Ветер и волны на время стали хозяевами полуострова.
Приморские кафе в Алупке не выдержали напора стихии.
Приморские кафе в Алупке не выдержали напора стихии.
Коммунальщикам прибавилось работы и в крымской столице.
Коммунальщикам прибавилось работы и в крымской столице.
Огромные стволы трескались пополам.
Огромные стволы трескались пополам.
По улицам летали листы железа.
По улицам летали листы железа.
Симферополь, как и остальные города Крыма, подсчитывают ущерб.
Симферополь, как и остальные города Крыма, подсчитывают ущерб.
Ночной шторм потрепал курортную Алушту.
Упавшие деревья загородили дороги.
В равнинной Евпатории улицы залиты морской водой.
Улицы почти стали реками.
Последствия урагана в Евпатории.
Волны и ветер сделали свое черное дело.
На пляжах детского курорта снесло навесы и киоски.
Днем в понедельник шторм на западном берегу Крыма продолжился, хотя и немного стих.
Ураганный ветер разбил торговые киоски на набережной в Севастополе.
Хозяева печально подсчитывают ущерб от стихии.
Множество поваленных деревьев в Гурзуфе.
Еще одна разбитая набережная - в Гурзуфе.
Ветер и волны на время стали хозяевами полуострова.
Приморские кафе в Алупке не выдержали напора стихии.
Коммунальщикам прибавилось работы и в крымской столице.
Огромные стволы трескались пополам.
По улицам летали листы железа.
Симферополь, как и остальные города Крыма, подсчитывают ущерб.