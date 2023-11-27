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Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231127/stikhiynoe-bedstvie-uragan-i-ego-posledstviya-v-krymu---reyd-po-gorodam-1133113174.html
Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам
Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам
Из-за стихии, пронесшейся над Крымом в ночь с воскресенья на понедельник, в Севастополе и некоторых районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T16:51
2023-11-27T16:51
фотоленты
фото
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крым
севастополь
симферополь
ялта
юбк
алушта
алупка
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Из-за стихии, пронесшейся над Крымом в ночь с воскресенья на понедельник, в Севастополе и некоторых районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Полуострову еще предстоит дать оценку общему ущербу. С ночи все службы и местные власти устраняют последствия стихии.В Крыму из-за шторма один человек погиб, еще десять пострадали. В целом в регионах Южного федерального округа спасатели МЧС России эвакуировали более 350 человек, в том числе 118 детей.Одним из наиболее пострадавших регионов стала Евпатория. Там в зоне подтопления оказались десятки жилых домов. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС.Восстановительные работы идут полным ходом до сих пор. Улицы и парки расчищают от поваленных деревьев, фрагментов кровель, архитектурных строений, мусора, поврежденных рекламных конструкций, восстанавливают электроснабжение.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231127/uragan-v-kerchi-desyatki-upavshikh-derevev-avarii-na-elektrosetyakh-1133102890.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, севастополь, симферополь, ялта, юбк, алушта, алупка, погода, крымская погода, гурзуф
Стихийное бедствие: ураган и его последствия в Крыму - рейд по городам

Как выглядят после урагана города Крыма - фото

16:51 27.11.2023
 
© РИА Новости КрымПотрепанные штормом глэмпинги на въезде в Евпаторию
Потрепанные штормом глэмпинги на въезде в Евпаторию - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Из-за стихии, пронесшейся над Крымом в ночь с воскресенья на понедельник, в Севастополе и некоторых районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Полуострову еще предстоит дать оценку общему ущербу.
С ночи все службы и местные власти устраняют последствия стихии.
В Крыму из-за шторма один человек погиб, еще десять пострадали. В целом в регионах Южного федерального округа спасатели МЧС России эвакуировали более 350 человек, в том числе 118 детей.
Одним из наиболее пострадавших регионов стала Евпатория. Там в зоне подтопления оказались десятки жилых домов. Людей эвакуировали Росгвардия и МЧС.
Восстановительные работы идут полным ходом до сих пор. Улицы и парки расчищают от поваленных деревьев, фрагментов кровель, архитектурных строений, мусора, поврежденных рекламных конструкций, восстанавливают электроснабжение.
Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>
© Пресс-служба администрации Алушты

Ночной шторм потрепал курортную Алушту.

Шторм в Алуште
1 из 18

Ночной шторм потрепал курортную Алушту.

© Пресс-служба администрации Алушты
© Пресс-служба администрации Алушты

Упавшие деревья загородили дороги.

Шторм в Алуште
2 из 18

Упавшие деревья загородили дороги.

© Пресс-служба администрации Алушты
© РИА Новости Крым

В равнинной Евпатории улицы залиты морской водой.

Последствия урагана в Евпатории
3 из 18

В равнинной Евпатории улицы залиты морской водой.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Улицы почти стали реками.

Последствия урагана в Евпатории
4 из 18

Улицы почти стали реками.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Последствия урагана в Евпатории.

Последствия урагана в Евпатории
5 из 18

Последствия урагана в Евпатории.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Волны и ветер сделали свое черное дело.

Последствия урагана в Евпатории
6 из 18

Волны и ветер сделали свое черное дело.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На пляжах детского курорта снесло навесы и киоски.

Последствия урагана в Евпатории
7 из 18

На пляжах детского курорта снесло навесы и киоски.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Днем в понедельник шторм на западном берегу Крыма продолжился, хотя и немного стих.

Шторм на набережной в Севастополе
8 из 18

Днем в понедельник шторм на западном берегу Крыма продолжился, хотя и немного стих.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Ураганный ветер разбил торговые киоски на набережной в Севастополе.

Шторм на набережной в Севастополе
9 из 18

Ураганный ветер разбил торговые киоски на набережной в Севастополе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Хозяева печально подсчитывают ущерб от стихии.

Шторм на набережной в Севастополе
10 из 18

Хозяева печально подсчитывают ущерб от стихии.

© РИА Новости Крым
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко

Множество поваленных деревьев в Гурзуфе.

Последствия урагана в Гурзуфе
11 из 18

Множество поваленных деревьев в Гурзуфе.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко

Еще одна разбитая набережная - в Гурзуфе.

Последствия урагана в Гурзуфе
12 из 18

Еще одна разбитая набережная - в Гурзуфе.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко

Ветер и волны на время стали хозяевами полуострова.

Последствия урагана в Гурзуфе
13 из 18

Ветер и волны на время стали хозяевами полуострова.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко

Приморские кафе в Алупке не выдержали напора стихии.

Последствия урагана в Алупке
14 из 18

Приморские кафе в Алупке не выдержали напора стихии.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Пресс-служба администрации Симферополя

Коммунальщикам прибавилось работы и в крымской столице.

Коммунальщики убирают рухнувшие деревья в Симферополе
15 из 18

Коммунальщикам прибавилось работы и в крымской столице.

© Пресс-служба администрации Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Огромные стволы трескались пополам.

Последствия стихии в Симферополе
16 из 18

Огромные стволы трескались пополам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По улицам летали листы железа.

Последствия стихии в Симферополе
17 из 18

По улицам летали листы железа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Симферополь, как и остальные города Крыма, подсчитывают ущерб.

Последствия стихии в Севастополе
18 из 18

Симферополь, как и остальные города Крыма, подсчитывают ущерб.

© РИА Новости Крым
1 из 18

Ночной шторм потрепал курортную Алушту.

© Пресс-служба администрации Алушты
2 из 18

Упавшие деревья загородили дороги.

© Пресс-служба администрации Алушты
3 из 18

В равнинной Евпатории улицы залиты морской водой.

© РИА Новости Крым
4 из 18

Улицы почти стали реками.

© РИА Новости Крым
5 из 18

Последствия урагана в Евпатории.

© РИА Новости Крым
6 из 18

Волны и ветер сделали свое черное дело.

© РИА Новости Крым
7 из 18

На пляжах детского курорта снесло навесы и киоски.

© РИА Новости Крым
8 из 18

Днем в понедельник шторм на западном берегу Крыма продолжился, хотя и немного стих.

© РИА Новости Крым
9 из 18

Ураганный ветер разбил торговые киоски на набережной в Севастополе.

© РИА Новости Крым
10 из 18

Хозяева печально подсчитывают ущерб от стихии.

© РИА Новости Крым
11 из 18

Множество поваленных деревьев в Гурзуфе.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
12 из 18

Еще одна разбитая набережная - в Гурзуфе.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
13 из 18

Ветер и волны на время стали хозяевами полуострова.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
14 из 18

Приморские кафе в Алупке не выдержали напора стихии.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
15 из 18

Коммунальщикам прибавилось работы и в крымской столице.

© Пресс-служба администрации Симферополя
16 из 18

Огромные стволы трескались пополам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 18

По улицам летали листы железа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 18

Симферополь, как и остальные города Крыма, подсчитывают ущерб.

© РИА Новости Крым
Упавшее дерево - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
11:08
Ураган в Керчи: десятки упавших деревьев, аварии на электросетях
 
ФотолентыФотоУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКрымСевастопольСимферопольЯлтаЮБКАлуштаАлупкаПогодаКрымская погодаГурзуф
 
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15:45Подтоплены дома, дороги, зоопарк - ситуация на Херсонщине после шторма
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