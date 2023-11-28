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Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма
Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма
55 тысяч человек остаются без света в Крыму после воскресного урагана, водоснабжение пока не удалось восстановить в 127 населенных пунктах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T19:44
2023-11-28T19:44
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
сергей садаклиев
мчс крыма
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 55 тысяч человек остаются без света в Крыму после воскресного урагана, водоснабжение пока не удалось восстановить в 127 населенных пунктах. Об этом сообщил журналистам глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По словам министра, работа продолжается. Функционируют 200 бригад "Крымэнерго", к утру среды планируется восстановить энергоснабжение всех абонентов. Кроме того, в среду специалисты приступят к восстановлению кровель - всего, по подсчетам местных органов власти, на территории республики в результате стихии повреждены более 740 крыш.Продолжает функционировать штаб по ликвидации ЧС под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Специально созданная группа при штабе начинает работу по установлению размера ущерба.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в ЕвпаторииПоваленные деревья и порванные провода посчитали в ЕвпаторииАнатомия урагана в Крыму: что это было
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, режим чс
Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма

Без света в Крыму остаются 55 тысяч человек - МЧС

19:44 28.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 55 тысяч человек остаются без света в Крыму после воскресного урагана, водоснабжение пока не удалось восстановить в 127 населенных пунктах. Об этом сообщил журналистам глава МЧС республики Сергей Садаклиев.
"В Крыму остается без электроэнергии порядка 55 тысяч населения. Функционируют два пункта временного размещения в Евпатории и Сакском районе. По Черноморскому району - в селе Межводное вода из 12 домовладений полностью убрана, жители возвращаются домой. Ориентировочно в течение двух суток последствия, связанные с подтоплением, планируем устранить", - рассказал Садаклиев.
По словам министра, работа продолжается. Функционируют 200 бригад "Крымэнерго", к утру среды планируется восстановить энергоснабжение всех абонентов. Кроме того, в среду специалисты приступят к восстановлению кровель - всего, по подсчетам местных органов власти, на территории республики в результате стихии повреждены более 740 крыш.
"Без водоснабжения остаются 127 населенных пунктов. Задействованы 55 автоцистерн, которые осуществляют подвоз питьевой и технической воды", - продолжил он.
Продолжает функционировать штаб по ликвидации ЧС под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Специально созданная группа при штабе начинает работу по установлению размера ущерба.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаСергей СадаклиевМЧС КрымаНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуРежим ЧС
 
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