https://crimea.ria.ru/20231128/desyatki-tysyach-krymchan-ostayutsya-bez-sveta-i-vody-posle-shtorma-1133155993.html

Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма

Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Десятки тысяч крымчан остаются без света и воды после шторма

55 тысяч человек остаются без света в Крыму после воскресного урагана, водоснабжение пока не удалось восстановить в 127 населенных пунктах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T19:44

2023-11-28T19:44

2023-11-28T19:44

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

сергей садаклиев

мчс крыма

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. 55 тысяч человек остаются без света в Крыму после воскресного урагана, водоснабжение пока не удалось восстановить в 127 населенных пунктах. Об этом сообщил журналистам глава МЧС республики Сергей Садаклиев.По словам министра, работа продолжается. Функционируют 200 бригад "Крымэнерго", к утру среды планируется восстановить энергоснабжение всех абонентов. Кроме того, в среду специалисты приступят к восстановлению кровель - всего, по подсчетам местных органов власти, на территории республики в результате стихии повреждены более 740 крыш.Продолжает функционировать штаб по ликвидации ЧС под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Специально созданная группа при штабе начинает работу по установлению размера ущерба.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Один человек погиб, десять пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели откачали воду из трети затопленных домов в ЕвпаторииПоваленные деревья и порванные провода посчитали в ЕвпаторииАнатомия урагана в Крыму: что это было

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, сергей садаклиев, мчс крыма, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, режим чс