https://crimea.ria.ru/20231128/povalennye-derevya-i-porvannye-provoda-poschitali-v-evpatorii-1133151881.html

Поваленные деревья и порванные провода посчитали в Евпатории

Поваленные деревья и порванные провода посчитали в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Поваленные деревья и порванные провода посчитали в Евпатории

Ураган повалил в Евпатории 690 деревьев и оборвал полсотни линейных проводов, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщила во вторник глава... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T17:49

2023-11-28T17:49

2023-11-28T17:49

евпатория

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

елена демидова

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Ураган повалил в Евпатории 690 деревьев и оборвал полсотни линейных проводов, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщила во вторник глава евпаторийской администрации Елена Демидова.По ее словам, к этому времени восстановлено более 800 метров воздушной линии электропередачи. Специалисты "Крымэнерго" приоритетно продолжают ликвидировать аварии на магистральных линиях. Работы ведутся круглосуточно. Также восстановлена работа светофоров на двух перекрестках, производится демонтаж арки на улице Дувановской, отремонтированы две кровли по улице 60 лет Октября, 20 и проспекту Победы, 55.Всего в работах задействованы 343 рабочих, 21 единица техники, два десятка управляющих организаций выполняют работы по расчистке придомовых территорий от поваленных деревьев.Ранее глава МЧС республики Сергей Садаклиев сообщал, что в Евпатории силами МЧС от воды освобождены 30 из 93 домов, которые оказались подтопленными в результате обрушившегося на регион шторма. Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение в Севастополе полностью восстановленоСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертКак Ялта восстанавливается после урагана - данные на вторник

https://crimea.ria.ru/20231128/novyy-shtorm-s-livnyami-i-shkvalistym-vetrom-nadvigaetsya-na-krym---1133133873.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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