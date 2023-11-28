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Как Ялта восстанавливается после урагана - данные на вторник

Как Ялта восстанавливается после урагана - данные на вторник - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Как Ялта восстанавливается после урагана - данные на вторник

Во вторник в Ялте без электричества остаются 115 абонентов. Об этом по результатам оперативного совещания под руководством главы РК Сергея Аксенова сообщила... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T12:27

2023-11-28T12:27

2023-11-28T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник в Ялте без электричества остаются 115 абонентов. Об этом по результатам оперативного совещания под руководством главы РК Сергея Аксенова сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, осадки в регионе практически прекратились, а волнение моря снизилось до одного балла, скорость ветра не превышает 3 м/с. Это способствует работе коммунальных служб. За последние сутки в городе практически полностью восстановлены теплоснабжение и водоснабжение. В работе остаются только текущие заявки, отметила она.Кроме того, продолжаются работы по расчистке улиц. Из более, чем 100 упавших деревьев и конструкций осталось убрать 28. На контроле местных властей находится ремонт 14 поврежденных кровель.Также в Ялтинском округе продолжается сбор информации по повреждениям береговой инфраструктуры. На данный момент есть данные о 16 таких объектах и трех поврежденных опорных стенах."Сегодня с министром жилполитики республики Никитой Тарасовым и представителями минстроя начинаем объезд берегоукрепительных сооружений", – добавила Павленко.С начала шторма аварийные службы муниципалитета поступило более 750 обращений. Подавляющее большинство уж отработано. Последствия непогоды в настоящее время устраняют около 400 человек, задействовано свыше 80 единиц техники.Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.Без электричества во вторник остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные. Водоснабжение отсутствует у 132 тысячи человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сакском, Симферопольском, Красногвардейском и Белогорском районах.Во вторник утром республиканский главк МЧС России предупредил о приближении нового шторма к берегам Крыма. Вечером 28 ноября и в течение суток 29 ноября в регионе ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма векаВ Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – АксеновПятиметровые волны разбили новую набережную Алушты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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