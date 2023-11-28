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В Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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В Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – Аксенов
В Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – Аксенов - РИА Новости Крым, 28.11.2023
В Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – Аксенов
Набережные в Крыму, разрушенные в результате сильного шторма, будут восстановлены, в том числе за счет поддержки федерального бюджета. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T11:13
2023-11-28T11:13
крым
сергей аксенов
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
федеральный бюджет
общество
экономика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Набережные в Крыму, разрушенные в результате сильного шторма, будут восстановлены, в том числе за счет поддержки федерального бюджета. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, он доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. Глава государства в свою очередь поручил правительству оценить нанесенный инфраструктуре ущерб, устранение которого требует выделения средств из федерального бюджета.Самое основное на данный момент, по словам главы республики, полностью восстановить электроснабжение, вернуть тепло в дома и отремонтировать поврежденные кровли. В частности, в наиболее пострадавшие регионы, среди которых Черноморский и Сакский районы, направят дополнительные бригады энергетиков.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.По состоянию на утро 28 ноября без света остаются 93 тысяч крымчан, также обесточены 73 котельные.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятиметровые волны разбили новую набережную АлуштыКрым после шторма: ситуация на утро вторникаКак в Черноморском районе Крыма устраняют последствия шторма века
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4.7
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крым, сергей аксенов, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, федеральный бюджет, общество, экономика, новости крыма
В Крыму восстановят все разрушенные штормом набережные – Аксенов

Все разрушенные штормом набережные в Крыму будут восстановлены – Аксенов

11:13 28.11.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия урагана в Гурзуфе
Последствия урагана в Гурзуфе
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Набережные в Крыму, разрушенные в результате сильного шторма, будут восстановлены, в том числе за счет поддержки федерального бюджета. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"До вечера постараемся максимально пройти ситуацию в части берегоукреплений. К сожалению, разрушены конструкции, в том числе тяжелые, их смыло в море. Уверен, что мы восстановим все набережные и устраним все последствия", - сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, он доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. Глава государства в свою очередь поручил правительству оценить нанесенный инфраструктуре ущерб, устранение которого требует выделения средств из федерального бюджета.
"Сегодня до 12 часов коллеги предварительно дадут укрупненно объем дополнительных средств, которые необходимы", – добавил он.
Самое основное на данный момент, по словам главы республики, полностью восстановить электроснабжение, вернуть тепло в дома и отремонтировать поврежденные кровли. В частности, в наиболее пострадавшие регионы, среди которых Черноморский и Сакский районы, направят дополнительные бригады энергетиков.
Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали.
По состоянию на утро 28 ноября без света остаются 93 тысяч крымчан, также обесточены 73 котельные.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.
Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
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