https://crimea.ria.ru/20231128/elektrosnabzhenie-v-sevastopole-polnostyu-vosstanovleno-1133149176.html

Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено

Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено

В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T16:20

2023-11-28T16:20

2023-11-28T16:20

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_96d4c58daf73cea69316e4bdc1fde55d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".К утру вторника в городе без света оставались более 3,5 тысяч человек, к полудню число таких потребителей сократилось до тысячи. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что аварийно-восстановительные работы на сетях энергоснабжения должны завершиться к вечеру вторника.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Один человек погиб, семеро пострадали.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуЧисло погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, жкх крыма и севастополя