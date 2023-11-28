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Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено
Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено
В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T16:20
2023-11-28T16:20
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
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новости крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".К утру вторника в городе без света оставались более 3,5 тысяч человек, к полудню число таких потребителей сократилось до тысячи. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что аварийно-восстановительные работы на сетях энергоснабжения должны завершиться к вечеру вторника.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.Один человек погиб, семеро пострадали.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотекуЧисло погибших животных в аквариуме Севастополя может вырасти
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, отключение электроэнергии в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено

В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение после шторма

16:20 28.11.2023
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью восстановили энергоснабжение потребителей после удара стихи, который произошел в ночь на 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Севастопольэнерго".
"В 15:56 электроснабжение восстановлено у всех потребителей", – сказано в сообщении.
К утру вторника в городе без света оставались более 3,5 тысяч человек, к полудню число таких потребителей сократилось до тысячи. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что аварийно-восстановительные работы на сетях энергоснабжения должны завершиться к вечеру вторника.
Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
Один человек погиб, семеро пострадали.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах. Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.
В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.
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