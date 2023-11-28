https://crimea.ria.ru/20231128/v-sevastopole-bez-sveta-ostayutsya-3610-chelovek-1133134576.html

В Севастополе без света остаются 3610 человек

В Севастополе без света остаются 3610 человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023

В Севастополе без света остаются 3610 человек

Более 300 аварийных отключений зафиксировано в Севастополе к утру вторника. Без света остаются 3610 горожан, обесточены 1038 домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T11:06

2023-11-28T11:06

2023-11-28T12:53

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 300 аварийных отключений зафиксировано в Севастополе к утру вторника. Без света остаются 3610 горожан, обесточены 1038 домов. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Восстановлением электроснабжения горожан занимается 22 бригады электриков, задействованы 57 специалистов, 26 единиц техники, в том числе бригады и техника подрядных организаций.При этом врио замгубернатора региона Евгений Горлов опубликовал в своем Telegram-канале подробный список адресов. В частности, по его данным, в самом городе от электроснабжения отключены дома на более, чем 100 улицах, на Северной стороне – более, чем на 20 улицах, в Балаклавском районе – более, чем на 30 улицах.В результате непогоды повреждено более 150 км линий электропередачи, добавил он.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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