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В Севастополе без света остаются 3610 человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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В Севастополе без света остаются 3610 человек
В Севастополе без света остаются 3610 человек - РИА Новости Крым, 28.11.2023
В Севастополе без света остаются 3610 человек
Более 300 аварийных отключений зафиксировано в Севастополе к утру вторника. Без света остаются 3610 горожан, обесточены 1038 домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T11:06
2023-11-28T12:53
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 300 аварийных отключений зафиксировано в Севастополе к утру вторника. Без света остаются 3610 горожан, обесточены 1038 домов. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".Восстановлением электроснабжения горожан занимается 22 бригады электриков, задействованы 57 специалистов, 26 единиц техники, в том числе бригады и техника подрядных организаций.При этом врио замгубернатора региона Евгений Горлов опубликовал в своем Telegram-канале подробный список адресов. В частности, по его данным, в самом городе от электроснабжения отключены дома на более, чем 100 улицах, на Северной стороне – более, чем на 20 улицах, в Балаклавском районе – более, чем на 30 улицах.В результате непогоды повреждено более 150 км линий электропередачи, добавил он.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымВ Севастополе упал памятник к 100-летию окончания Гражданской войны"Уничтожено все": последствия шторма на набережных Севастополя - репортаж
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, общество, отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, евгений горлов, новости крыма
В Севастополе без света остаются 3610 человек

В Севастополе после урагана без света остаются 3610 человек в 1038 домах

11:06 28.11.2023 (обновлено: 12:53 28.11.2023)
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Более 300 аварийных отключений зафиксировано в Севастополе к утру вторника. Без света остаются 3610 горожан, обесточены 1038 домов. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"По данным на 10:00 28 ноября в результате стихии в электрических сетях 0,4-6кВ "Севастопольэнерго" произошло более 300 аварийных отключений. На данный момент в работе 159 заявок. Без электроснабжения остаются 3610 человек населения и 1038 домов. В электрических сетях проводятся аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении.
Восстановлением электроснабжения горожан занимается 22 бригады электриков, задействованы 57 специалистов, 26 единиц техники, в том числе бригады и техника подрядных организаций.
"Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 23:00 28 ноября", - добавили на предприятии.
При этом врио замгубернатора региона Евгений Горлов опубликовал в своем Telegram-канале подробный список адресов. В частности, по его данным, в самом городе от электроснабжения отключены дома на более, чем 100 улицах, на Северной стороне – более, чем на 20 улицах, в Балаклавском районе – более, чем на 30 улицах.
В результате непогоды повреждено более 150 км линий электропередачи, добавил он.

"Бригады работают, сегодня больше 85% работ будет выполнено. Почему не получается поставить дизельные электростанции? Потому что порваны кабельные линии. По сути, подключать даже некуда. Поэтому идет чистое восстановление", - пояснил он.

Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.
Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.
В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.
В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.
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СевастопольУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаОбществоОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросети КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЕвгений ГорловНовости Крыма
 
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