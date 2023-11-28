https://crimea.ria.ru/20231128/kogda-v-sevastopole-polnostyu-vosstanovyat-podachu-elektrichestva--vlasti-1133141023.html

Когда в Севастополе полностью восстановят подачу электричества – власти

Когда в Севастополе полностью восстановят подачу электричества – власти - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Когда в Севастополе полностью восстановят подачу электричества – власти

В Севастополе аварийно-восстановительные работы на сетях энергоснабжения завершатся к вечеру вторника. Об этом со ссылкой на данные "Севастопольэнерго" сообщил... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T14:07

2023-11-28T14:07

2023-11-28T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе аварийно-восстановительные работы на сетях энергоснабжения завершатся к вечеру вторника. Об этом со ссылкой на данные "Севастопольэнерго" сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава города отметил, что на энергосетях произошло более 300 аварийных отключений.Полный список находящихся в работе заявок опубликован на сайте предприятия и регулярно обновляется, добавил он.Кроме того, в городе практически полностью возобновлено газоснабжение. Из девяти поступивших заявок отработаны восемь. В настоящее время специалисты занимаются проверкой восстановленного газопровода низкого давления на улице Ерошенко. По окончанию работ газ включат в трех многоквартирных домах.В городе продолжается работа по уборке поваленных ветром деревьев. Из 170 заявок отработаны 63. Работы продолжаются. При этом все стоки ливневой канализации уже отчищены и приведены в рабочее состояние.В устранении последствий шторма в Севастополе задействовано 109 аварийных бригад, в том числе 313 человек и 101 единица техники. Кроме того, в санитарной очистке города задействовано 280 человек.Развожаев также обратил внимание севастопольцев, чье имущество было повреждено непогодой, что полный алгоритм действий для получения выплат будет опубликован во второй половине дня.По данным на утро вторника в Севастополе без света оставалось более 3,5 тысяч человек.Сильнейший шторм обрушился на Крымский полуостров вечером 26 ноября. По данным синоптиков, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе достигала 26 м/с, в Евпатории – 25 м/с, в Черноморском – 40 метров в секунду.По данным МЧС России, один человек погиб, семеро пострадали.Режим чрезвычайной ситуации введен в 10 муниципальных образованиях: Джанкое, Евпатории, Саках, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.Режим угрозы ЧС действует в Алуште и Судаке и Первомайском районе.В Крыму из подтопленных домов эвакуировали около 300 человек. В результате разгула стихии были повреждены жилые дома, разрушены набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.Без электричества в Крыму за ночь с воскресенья на понедельник осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова.Все о последствиях урагана в Крыму смотрите по ссылке >>В Севастополе стихия разрушила один из исторических залов легендарного аквариума в Севастополе. В результате погибли более 500 его обитателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый шторм с ливнями и шквалистым ветром надвигается на КрымСила циклона над Крымом была равна взрыву водородной бомбы - экспертВо время шторма в Севастополе спасали от воды ценную научную библиотеку

https://crimea.ria.ru/20231127/v-sevastopole-upal-pamyatnik-k-100-letiyu-okonchaniya-grazhdanskoy-voyny-1133124116.html

https://crimea.ria.ru/20231127/unichtozheno-vse-posledstviya-shtorma-na-naberezhnykh-sevastopolya---reportazh-1133117320.html

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, севастополь, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости, крым, новости крыма