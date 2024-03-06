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Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе
Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе
Жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:33
2024-03-06T18:33
2024-03-06T18:51
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа расселения из аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.Он отметил важность сохранения набранных темпов строительной индустрии и инструментов поддержки, включая Семейную ипотеку, которые должны работать на повышение доступности жилья для граждан. При этом, по словам президента, жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады."При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья. Важно не снижать динамику. Правительству уже проучено подготовить новую Федеральную программу на этот счет", - анонсировал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильемНовый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам
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владимир путин (политик), крым, новые регионы россии, строительство, новости, общество, ипотека, жилье
Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе
Путин: жилищное строительство на юге РФ составляет 12% от общего объема по России
18:33 06.03.2024 (обновлено: 18:51 06.03.2024)
СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа расселения из аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.
"В прошлом году в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Крыму и Севастополе введено 12 млн квадратных метров жилья - 12% от общего объема жилищного строительства в России. При этом градостроительный потенциал на 2030 год - подготовленные и уже запущенные проекты - насчитывает более 74 млн квадратных метров", - сказал Путин.
Он отметил важность сохранения набранных темпов строительной индустрии и инструментов поддержки, включая Семейную ипотеку, которые должны работать на повышение доступности жилья для граждан. При этом, по словам президента, жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады.
"При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья. Важно не снижать динамику. Правительству уже проучено подготовить новую Федеральную программу на этот счет", - анонсировал президент.
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