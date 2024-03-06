https://crimea.ria.ru/20240306/putin-dal-porucheniya-po-zhilomu-stroitelstvu-v-krymu-i-sevastopole-1135467832.html

Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе

Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе

Жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:33

2024-03-06T18:33

2024-03-06T18:51

владимир путин (политик)

крым

новые регионы россии

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ипотека

жилье

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Жилищное строительство на юге России составляет 12% от общего объема по стране, темпы будут повышаться, дополнительно в стране начнет работу новая программа расселения из аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.Он отметил важность сохранения набранных темпов строительной индустрии и инструментов поддержки, включая Семейную ипотеку, которые должны работать на повышение доступности жилья для граждан. При этом, по словам президента, жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады."При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья. Важно не снижать динамику. Правительству уже проучено подготовить новую Федеральную программу на этот счет", - анонсировал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Учителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильемНовый дом репатриантам: как идет строительство в Феодосии Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, новые регионы россии, строительство, новости, общество, ипотека, жилье