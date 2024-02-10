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Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам

Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам

С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как рассказала... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T07:43

2024-02-10T07:43

2024-02-10T07:43

валентина лаврик

жилье в крыму

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общество

министерство образования крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как рассказала глава республиканского Минобразования Валентина Лаврик, эта работа продолжится в текущем году.В 2024 году, по ее словам, на эти цели предусмотрено выделение 280 млн рублей из федерального бюджета и 700 млн – из бюджета республики. До момента получения собственного жилья дети проживают в госучреждениях либо приемных семьях.С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось, сообщила ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. Всего в республике зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротСпальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению суда На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина лаврик, жилье в крыму, дети, соцзащита, крым, россия, общество, министерство образования крыма