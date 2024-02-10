Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам
Дети-сироты в Крыму с 2014 года получили 1284 квартиры – министр Лаврик
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как рассказала глава республиканского Минобразования Валентина Лаврик, эта работа продолжится в текущем году.
"Дети в статусе сироты или без попечения родителей состоят в очереди на получение жилья. С 2014 года из федерального бюджета было выделено 724 млн, а из регионального – 1,287 млрд на обеспечение детей-сирот квартирами. Таким образом, 1284 квартиры сироты уже получили", – сообщила Лаврик на пресс-конференции, посвященной Году семьи в России.
В 2024 году, по ее словам, на эти цели предусмотрено выделение 280 млн рублей из федерального бюджета и 700 млн – из бюджета республики. До момента получения собственного жилья дети проживают в госучреждениях либо приемных семьях.
"В республике 5125 детей-сирот. У нас 18 учреждений, в которых эти дети находятся на полном гособеспечении. И 549 семей воспитывают приемных детей. Государство серьезно поддерживает такие семьи. Фактически родители получают ежемесячно по два МРОТ на каждого ребенка", – констатировала министр.
С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось, сообщила ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. Всего в республике зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек.
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