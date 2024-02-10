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Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам
Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам
С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как рассказала... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как рассказала глава республиканского Минобразования Валентина Лаврик, эта работа продолжится в текущем году.В 2024 году, по ее словам, на эти цели предусмотрено выделение 280 млн рублей из федерального бюджета и 700 млн – из бюджета республики. До момента получения собственного жилья дети проживают в госучреждениях либо приемных семьях.С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось, сообщила ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. Всего в республике зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротСпальный корпус в школе-интернате Феодосии отремонтирован по решению суда На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей
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валентина лаврик, жилье в крыму, дети, соцзащита, крым, россия, общество, министерство образования крыма
Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам

Дети-сироты в Крыму с 2014 года получили 1284 квартиры – министр Лаврик

07:43 10.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. С момента воссоединения Крыма с Россией дети-сироты в Крыму получили 1284 квартиры за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Как рассказала глава республиканского Минобразования Валентина Лаврик, эта работа продолжится в текущем году.

"Дети в статусе сироты или без попечения родителей состоят в очереди на получение жилья. С 2014 года из федерального бюджета было выделено 724 млн, а из регионального – 1,287 млрд на обеспечение детей-сирот квартирами. Таким образом, 1284 квартиры сироты уже получили", – сообщила Лаврик на пресс-конференции, посвященной Году семьи в России.

В 2024 году, по ее словам, на эти цели предусмотрено выделение 280 млн рублей из федерального бюджета и 700 млн – из бюджета республики. До момента получения собственного жилья дети проживают в госучреждениях либо приемных семьях.

"В республике 5125 детей-сирот. У нас 18 учреждений, в которых эти дети находятся на полном гособеспечении. И 549 семей воспитывают приемных детей. Государство серьезно поддерживает такие семьи. Фактически родители получают ежемесячно по два МРОТ на каждого ребенка", – констатировала министр.

С момента воссоединения Крыма с Россией число многодетных семей в Крыму удвоилось, сообщила ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская. Всего в республике зарегистрированы 500 тысяч семей, в которых проживает почти 1,66 млн человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Валентина ЛаврикЖилье в КрымудетиСоцзащитаКрымРоссияОбществоМинистерство образования Крыма
 
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