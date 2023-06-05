https://crimea.ria.ru/20230605/v-mintranse-rf-gotovyatsya-vosstanovit-rabotu-aeroporta-mariupolya-1129196995.html
В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя - РИА Новости Крым, 05.06.2023
В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
Минтранс планирует восстановить работу аэропорта Мариуполя в ближайшие два года. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T17:21
2023-06-05T17:21
2023-06-05T17:21
новые регионы россии
мариуполь
министр транспорта рф виталий савельев
минтранс россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Минтранс планирует восстановить работу аэропорта Мариуполя в ближайшие два года. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Глава Минтранса отметил, что под программу развития подпадают пять аэропортов, расположенных в Мариуполе, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.По словам министра, если обстановка позволит, то в течение 2024–2025 годов можно будет задействовать этот аэропорт."Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", – завершил Савельев.Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – Саблин >>Ранее Савельев сообщил, что в новые регионы до конца года передадут 23 локомотива, 11 составов электропоездов пригородного сообщения, 434 единицы техники, 300 автобусов и десять единиц дорожно-строительной техники.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:К аэропорту Симферополя построят железную дорогуКак возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина ПутинуТранспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
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новые регионы россии, мариуполь, министр транспорта рф виталий савельев, минтранс россии, владимир путин (политик)
В Минтрансе РФ готовятся восстановить работу аэропорта Мариуполя
Савельев: возобновить работу аэропорта Мариуполя планируется в ближайшие два года
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Минтранс планирует восстановить работу аэропорта Мариуполя в ближайшие два года. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Глава Минтранса отметил, что под программу развития подпадают пять аэропортов, расположенных в Мариуполе, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.
"Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя", – сообщил Савельев. В настоящее время уже идет подготовка проектно-сметной документации.
По словам министра, если обстановка позволит, то в течение 2024–2025 годов можно будет задействовать этот аэропорт.
"Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", – завершил Савельев.
Ранее Савельев сообщил, что в новые регионы до конца года передадут 23 локомотива, 11 составов электропоездов пригородного сообщения, 434 единицы техники, 300 автобусов и десять единиц дорожно-строительной техники.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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