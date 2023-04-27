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К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
К аэропорту Симферополя построят железную дорогу - РИА Новости Крым, 27.04.2023
К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
Железную дорогу построят к аэропорту Симферополя, Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T10:12
2023-04-27T10:12
2023-04-27T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Железную дорогу построят к аэропорту Симферополя, Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Также для комфортной высадки и посадки пассажиров возведут 250-метровую платформу с навесом. Планируется, что по новым железнодорожным путям смогут проходить 33 пары пригородных поездов в сутки.Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии. Так, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м, а также реконструкция действующих платформ и обустройство перехода. В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформыОбъем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на третьПодъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
Главгосэкспертиза: к аэропорту Симферополя построят железную дорогу