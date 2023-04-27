https://crimea.ria.ru/20230427/k-aeroportu-simferopolya-postroyat-zheleznuyu-dorogu-1128387181.html

К аэропорту Симферополя построят железную дорогу

К аэропорту Симферополя построят железную дорогу - РИА Новости Крым, 27.04.2023

К аэропорту Симферополя построят железную дорогу

Железную дорогу построят к аэропорту Симферополя, Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T10:12

2023-04-27T10:12

2023-04-27T10:12

новый аэропорт "симферополь"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Железную дорогу построят к аэропорту Симферополя, Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Также для комфортной высадки и посадки пассажиров возведут 250-метровую платформу с навесом. Планируется, что по новым железнодорожным путям смогут проходить 33 пары пригородных поездов в сутки.Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии. Так, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м, а также реконструкция действующих платформ и обустройство перехода. В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформыОбъем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на третьПодъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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