https://crimea.ria.ru/20230518/aeroporty-v-krymu-i-drugikh-regionakh-yuga-poluchat-25-mlrd-rubley-podderzhki-1128808533.html

Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки

Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки

Правительство России выделило почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T16:31

2023-05-18T16:31

2023-05-18T17:07

аэропорт симферополь

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.По словам главы правительства, такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам. Это значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие.Мишустин напомнил, что в прошлом году на поддержку аэропортов направлено около 7 млрд рублей. Благодаря этой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры, и изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:К аэропорту Симферополя построят железную дорогуКритической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновПутин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт симферополь, михаил мишустин, экономика, новости, правительство россии, россия, крым, транспорт