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Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки
Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки
Правительство России выделило почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T16:31
2023-05-18T16:31
2023-05-18T17:07
аэропорт симферополь
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.По словам главы правительства, такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам. Это значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие.Мишустин напомнил, что в прошлом году на поддержку аэропортов направлено около 7 млрд рублей. Благодаря этой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры, и изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:К аэропорту Симферополя построят железную дорогуКритической ситуации для туризма в Крыму нет и не будет – АксеновПутин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя Плаксина
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аэропорт симферополь, михаил мишустин, экономика, новости, правительство россии, россия, крым, транспорт
Аэропорты в Крыму и других регионах юга получат 2,5 млрд рублей поддержки
Мишустин: временно закрытые аэропорты юга России получат допподдержку на 2,5 млрд рублей
16:31 18.05.2023 (обновлено: 17:07 18.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Правительство России выделило почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку временно неработающих аэропортов на юге и в центральной части страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, получат дополнительную финансовую поддержку. Почти 2,5 млрд рублей выделено на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов", – сказал он.
По словам главы правительства, такое решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам. Это значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие.
Мишустин напомнил, что в прошлом году на поддержку аэропортов направлено около 7 млрд рублей. Благодаря этой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры, и изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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