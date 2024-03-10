https://crimea.ria.ru/20240310/pozhar-pod-peterburgom-okhvatil-tysyachu-kvadratov--postradali-lyudi-1135536124.html

Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди

Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди

Под Санкт-Петербургом полыхает ангар, площадь, охваченная огнем, достигла 1 тысячи квадратных метров, уже известно о двух пострадавших – они доставлены в... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T17:29

2024-03-10T17:29

2024-03-10T17:29

санкт-петербург

происшествия

новости

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Под Санкт-Петербургом полыхает ангар, площадь, охваченная огнем, достигла 1 тысячи квадратных метров, уже известно о двух пострадавших – они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.По информации МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Ломоносовский район, Волхонское шоссе поступило оперативному дежурному 10 марта в 14:48.На данный момент в ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.Отмечается, что к тушению привлечены дежурные смены нескольких пожарно-спасательных частей, а также пожарно-спасательные отряды Санкт-Петербурга и города Тосно и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.По данным спасателей, тушение пожара "осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада". Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина Минобороны РФ помогает в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Тыве

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)