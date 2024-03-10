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Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди
Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди
Под Санкт-Петербургом полыхает ангар, площадь, охваченная огнем, достигла 1 тысячи квадратных метров, уже известно о двух пострадавших – они доставлены в... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T17:29
2024-03-10T17:29
2024-03-10T17:29
санкт-петербург
происшествия
новости
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Под Санкт-Петербургом полыхает ангар, площадь, охваченная огнем, достигла 1 тысячи квадратных метров, уже известно о двух пострадавших – они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.По информации МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Ломоносовский район, Волхонское шоссе поступило оперативному дежурному 10 марта в 14:48.На данный момент в ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.Отмечается, что к тушению привлечены дежурные смены нескольких пожарно-спасательных частей, а также пожарно-спасательные отряды Санкт-Петербурга и города Тосно и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.По данным спасателей, тушение пожара "осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада". Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Курской области: упал украинский беспилотник Атака ВСУ на Курскую область: загорелся жилой дом и погибла женщина Минобороны РФ помогает в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Тыве
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, происшествия, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар под Петербургом охватил тысячу "квадратов" – пострадали люди
Пожар в ангаре под Санкт-Петербургом охватил тысячу квадратных метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Под Санкт-Петербургом полыхает ангар, площадь, охваченная огнем, достигла 1 тысячи квадратных метров, уже известно о двух пострадавших – они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.
"Горит ангар на общей площади 1000 кв. м. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы… Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении ведомства.
По информации МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Ломоносовский район, Волхонское шоссе поступило оперативному дежурному 10 марта в 14:48.
На данный момент в ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники.
Отмечается, что к тушению привлечены дежурные смены нескольких пожарно-спасательных частей, а также пожарно-спасательные отряды Санкт-Петербурга и города Тосно и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.
По данным спасателей, тушение пожара "осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада".
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