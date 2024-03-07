https://crimea.ria.ru/20240307/minoborony-rf-pomogaet-v-likvidatsii-posledstviy-avarii-na-tets-v-tyve-1135482857.html

Минобороны РФ помогает в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Тыве

Минобороны РФ помогает в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Тыве - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Минобороны РФ помогает в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Тыве

Грузы для ликвидации последствий аварии на Шагонарской ТЭЦ доставляются в Тыву. В этом помогает Министерство обороны Российской Федерации. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T13:16

2024-03-07T13:16

2024-03-07T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Грузы для ликвидации последствий аварии на Шагонарской ТЭЦ доставляются в Тыву. В этом помогает Министерство обороны Российской Федерации.Ранее оборудование было доставлено автомобильным транспортом на военные аэродромы, где инженерно-технический состав выполнил загрузку и швартовку контейнеров, уточнили в Минобороны.Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них – в крайне тяжелом состоянии, сообщили ранее в Минздраве России.ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло накануне. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Подача тепла приостановлена. При этом, по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле сейчас 25 градусов мороза.

https://crimea.ria.ru/20240307/bez-tepla-v--25-kak-pomogayut-zhitelyam-tyvy-posle-pozhara-na-tets-1135477337.html

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министерство обороны рф, новости, республика тыва, тэц, пожар, режим чс, происшествия