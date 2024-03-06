https://crimea.ria.ru/20240306/chislo-postradavshikh-na-tets-v-tyve-vyroslo-do-23-chelovek-1135448410.html

Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек

Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек

Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ в Тыве в результате ЧП увеличилось до 23 человек, 15 из них госпитализированы. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T11:10

2024-03-06T11:10

2024-03-06T11:10

республика тыва

происшествия

пожар

минздрав рф

новости

режим чс

тэц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135448553_370:0:2190:1024_1920x0_80_0_0_3130cf2c399a5b95d076c25e15b5d039.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ в Тыве в результате ЧП увеличилось до 23 человек, 15 из них госпитализированы. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко.ЧП произошло утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди. Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Остальных продолжают эвакуировать в медучреждения административного центра региона – в город Кызыл."Сразу по их прибытии в лечебные учреждения Кызыла будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России. По итогам консультаций будет проведена оценка состояния, выбор тактики лечения", - уточнили в минздраве.Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Тыве стала детонация угольной пыли, пишет РИА Новости со ссылкой на эстренные службы.Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим ЧС регионального значения.В среду ЧП произошло также в частном пансионате для престарелых в Воронеже - в здании случился пожар, эвакуированы 50 человек, сообщал ранее губернатор региона Александр Гусев. Читайте также на РИА Новости Крым:3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожарВ Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240306/avariya-na-tets-v-tyve-gorod-bez-tepla-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1135442459.html

республика тыва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, происшествия, пожар, минздрав рф, новости, режим чс, тэц