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Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек
Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек
Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ в Тыве в результате ЧП увеличилось до 23 человек, 15 из них госпитализированы. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T11:10
2024-03-06T11:10
республика тыва
происшествия
пожар
минздрав рф
новости
режим чс
тэц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ в Тыве в результате ЧП увеличилось до 23 человек, 15 из них госпитализированы. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко.ЧП произошло утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди. Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Остальных продолжают эвакуировать в медучреждения административного центра региона – в город Кызыл."Сразу по их прибытии в лечебные учреждения Кызыла будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России. По итогам консультаций будет проведена оценка состояния, выбор тактики лечения", - уточнили в минздраве.Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Тыве стала детонация угольной пыли, пишет РИА Новости со ссылкой на эстренные службы.Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим ЧС регионального значения.В среду ЧП произошло также в частном пансионате для престарелых в Воронеже - в здании случился пожар, эвакуированы 50 человек, сообщал ранее губернатор региона Александр Гусев. Читайте также на РИА Новости Крым:3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожарВ Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУ
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Новости
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республика тыва, происшествия, пожар, минздрав рф, новости, режим чс, тэц
Число пострадавших на ТЭЦ в Тыве выросло до 23 человек

Минздрав: при взрыве на ТЭЦ в Тыве пострадали 23 человека

11:10 06.03.2024
 
© МЧС РФПожар в Тыве
Пожар в Тыве
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ в Тыве в результате ЧП увеличилось до 23 человек, 15 из них госпитализированы. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко.
ЧП произошло утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.
"По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них – в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.
Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Остальных продолжают эвакуировать в медучреждения административного центра региона – в город Кызыл.
"Сразу по их прибытии в лечебные учреждения Кызыла будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России. По итогам консультаций будет проведена оценка состояния, выбор тактики лечения", - уточнили в минздраве.
Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Тыве стала детонация угольной пыли, пишет РИА Новости со ссылкой на эстренные службы.
Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим ЧС регионального значения.
В среду ЧП произошло также в частном пансионате для престарелых в Воронеже - в здании случился пожар, эвакуированы 50 человек, сообщал ранее губернатор региона Александр Гусев.
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