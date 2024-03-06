https://crimea.ria.ru/20240306/v-voronezhe-gorit-pansionat-evakuirovali-50-lezhachikh-bolnykh-1135441588.html

В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больных

В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больных - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больных

В частном пансионате для престарелых в Воронеже произошел пожар, эвакуированы 50 человек. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T07:54

2024-03-06T07:54

2024-03-06T08:14

воронеж

новости

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

больница

скорая помощь

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В частном пансионате для престарелых в Воронеже произошел пожар, эвакуированы 50 человек. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.Борьба с огнем продолжается. Причины установят специалисты, уточнил губернатор.Позднее в МЧС России рассказали, что горит кровля двухэтажного здания на 200 квадратных метрах. По информации администрации, внутри находились 52 человека: 49 пациентов, 3 человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным МЧС России удалось эвакуировать всех. Тушение продолжается. На месте работают 66 специалистов и 24 единицы техники, рассказали в ведомстве.Также в среду утром произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших.Крупный пожар произошел в ночь на 17 февраля в одном из зданий в Ижевске. Огонь захватил 2,8 тыс квадратов, к его тушению привлекли более 100 специалистов и 33 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушениеКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧСНа месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение

воронеж

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, новости, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), больница, скорая помощь, александр гусев