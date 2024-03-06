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Пожар на ТЭЦ в Тыве: ведутся поиски людей, пострадали 18 человек
Пожар на ТЭЦ в Тыве: ведутся поиски людей, пострадали 18 человек - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Пожар на ТЭЦ в Тыве: ведутся поиски людей, пострадали 18 человек
ЧП произошло утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших. Об этом сообщает региональный главк МЧС и глава региона... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T07:03
2024-03-06T07:03
2024-03-06T07:36
республика тыва
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
тэц
больница
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ЧП произошло утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших. Об этом сообщает региональный главк МЧС и глава региона Владислав Ховалыг.На месте работают силы и средства 17 пожарно-спасательной части в количестве 7 человек и 4 единицы техники. На место также направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Тыва, уточнили в МЧСПожар в здании ТЭЦ был локализован. По предварительной информации главы Тувы Владислава Ховалыга, пострадали 18 человек, 21 человек был эвакуирован. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы. На месте работают оперативные службы.Глава региона также проинформировал, что всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех.Крупный пожар произошел в ночь на 17 февраля в одном из зданий в Ижевске. Огонь захватил 2,8 тыс квадратов, к его тушению привлекли более 100 специалистов и 33 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицыГодовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС
республика тыва
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика тыва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), тэц, больница, скорая помощь
Пожар на ТЭЦ в Тыве: ведутся поиски людей, пострадали 18 человек
18 человек пострадали из-за пожара на ТЭЦ в Республике Тыва – ведутся поиски людей
07:03 06.03.2024 (обновлено: 07:36 06.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ЧП произошло утром в среду на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших. Об этом сообщает региональный главк МЧС и глава региона Владислав Ховалыг.
"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района", – говорится в сообщении в официальном Telergam-канале ведомства.
На месте работают силы и средства 17 пожарно-спасательной части в количестве 7 человек и 4 единицы техники. На место также направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Тыва, уточнили в МЧС
Пожар в здании ТЭЦ был локализован. По предварительной информации главы Тувы Владислава Ховалыга, пострадали 18 человек, 21 человек был эвакуирован. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы. На месте работают оперативные службы.
"Прибыл на место. Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован. На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. Девять – в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному", – написал Ховалыг в своем ТГ-канале.
Глава региона также проинформировал, что всех пострадавших транспортируют в республиканские больницы в Кызыл. На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех.
Крупный пожар произошел
в ночь на 17 февраля в одном из зданий в Ижевске. Огонь захватил 2,8 тыс квадратов, к его тушению привлекли более 100 специалистов и 33 единицы техники.
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