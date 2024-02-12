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Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме
Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме
Трое детей оказались в охваченном огнем жилом доме в Ростовской области, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T20:18
2024-02-12T20:18
ростовская область
новости
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Трое детей оказались в охваченном огнем жилом доме в Ростовской области, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар вспыхнул в одной из комнат жилого дома в хуторе Савоськин. Пламя быстро распространилось по натяжному потолку.По информации МЧС России, когда вспыхнул пожар, мама находилась в летней кухне. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 24 специалиста и 9 единиц техники.Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае в поселке Южный Крымского района. Возгорание произошло в одной из квартир на площади 30 м. кв. В это время в доме находилась многодетная семья с шестью детьми. Двоих из них из дома вынесли родители, но дети скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. Он тоже погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок погиб на пожареМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар произошел в общежитии Симферополя
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме

Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области

20:18 12.02.2024
 
© МЧС РоссииВ Ростовской области на пожаре погиб ребенок
В Ростовской области на пожаре погиб ребенок
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Трое детей оказались в охваченном огнем жилом доме в Ростовской области, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар вспыхнул в одной из комнат жилого дома в хуторе Савоськин. Пламя быстро распространилось по натяжному потолку.

"Дома в это время находились трое детей. Старший ребенок успел выбежать на улицу и позвать на помощь. Добровольцы вынесли из огня 3-летнюю девочку, она передана врачам. Годовалую малышку вынес отец. К сожалению, ее спасти не удалось", – говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС России, когда вспыхнул пожар, мама находилась в летней кухне. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 24 специалиста и 9 единиц техники.
Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае в поселке Южный Крымского района. Возгорание произошло в одной из квартир на площади 30 м. кв. В это время в доме находилась многодетная семья с шестью детьми. Двоих из них из дома вынесли родители, но дети скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. Он тоже погиб.
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Ростовская областьНовостиПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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