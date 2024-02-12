https://crimea.ria.ru/20240212/godovalyy-rebenok-pogib-pri-pozhare-v-zhilom-dome-1134898754.html

Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме

Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом доме

Трое детей оказались в охваченном огнем жилом доме в Ростовской области, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T20:18

2024-02-12T20:18

2024-02-12T20:18

ростовская область

новости

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Трое детей оказались в охваченном огнем жилом доме в Ростовской области, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар вспыхнул в одной из комнат жилого дома в хуторе Савоськин. Пламя быстро распространилось по натяжному потолку.По информации МЧС России, когда вспыхнул пожар, мама находилась в летней кухне. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 24 специалиста и 9 единиц техники.Трое детей погибли на пожаре в ночь на понедельник в Краснодарском крае в поселке Южный Крымского района. Возгорание произошло в одной из квартир на площади 30 м. кв. В это время в доме находилась многодетная семья с шестью детьми. Двоих из них из дома вынесли родители, но дети скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. Он тоже погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырехлетний ребенок погиб на пожареМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар произошел в общежитии Симферополя

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)