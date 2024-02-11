https://crimea.ria.ru/20240211/krupnyy-pozhar-v-gostinichnom-komplekse-likvidirovan---mchs-1134872768.html

Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС

Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС

Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T14:44

2024-02-11T14:44

2024-02-11T14:49

пожар

тольятти

происшествия

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

самарская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области.В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса.Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике потушилиПричина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры Пожар произошел в общежитии Симферополя

https://crimea.ria.ru/20240210/krupnyy-pozhar-v-gostinichnom-komplekse-est-postradavshie-1134862984.html

тольятти

россия

самарская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, тольятти, происшествия, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, самарская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)