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Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС
Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС
Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T14:44
2024-02-11T14:44
2024-02-11T14:49
пожар
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происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области.В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса.Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике потушилиПричина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры Пожар произошел в общежитии Симферополя
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пожар, тольятти, происшествия, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, самарская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Крупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧС
СК России возбудил уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти
14:44 11.02.2024 (обновлено: 14:49 11.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области.
"В 15.01 (14.01 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.
Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса.
Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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