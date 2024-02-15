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Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы
Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы
На Пушкинской площади в Москве горят три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл". Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T08:28
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москва
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. На Пушкинской площади в Москве горят три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл". Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов, сообщили в МЧС РФ.Отмечается, что с возгоранием борются более 120 специалистов и 35 единиц техники.При этом из-за пожара перекрыто движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка, сообщает департамент транспорта столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме АнапыКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧСПожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек
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РИА Новости Крым
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москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, логистика, новости
Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы

В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам из-за крупного пожара

08:28 15.02.2024 (обновлено: 08:35 15.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. На Пушкинской площади в Москве горят три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл". Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов, сообщили в МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на здание "Известия Холл". По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции. Огнеборцы МЧС России работают в условиях плотного задымления. Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку. Это осложняет тушение. Предварительно, площадь пожара - 1 500 квадратных метров", - сказано в сообщении спасателей.

Отмечается, что с возгоранием борются более 120 специалистов и 35 единиц техники.
При этом из-за пожара перекрыто движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка, сообщает департамент транспорта столицы.
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