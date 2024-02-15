https://crimea.ria.ru/20240215/pozhar-v-tsentre-moskvy-est-obrusheniya-zdaniya-i-perekryty-ulitsy-1134957197.html

Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы

Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Пожар в центре Москвы: есть обрушения здания и перекрыты улицы

На Пушкинской площади в Москве горят три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл". Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T08:28

2024-02-15T08:28

2024-02-15T08:35

москва

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

логистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. На Пушкинской площади в Москве горят три неэксплуатируемых строения рядом со зданием "Известия Холл". Огонь охватил 1,5 тысячи квадратов, сообщили в МЧС РФ.Отмечается, что с возгоранием борются более 120 специалистов и 35 единиц техники.При этом из-за пожара перекрыто движение по трем полосам Тверской улицы в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку, а также по улице Малая Дмитровка, сообщает департамент транспорта столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме АнапыКрупный пожар в гостиничном комплексе ликвидирован - МЧСПожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, логистика, новости