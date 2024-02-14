Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы
Уголовное дело возбуждено после пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе
11:45 14.02.2024 (обновлено: 11:53 14.02.2024)
© 23 МВДПожар в Анапе
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено после пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе.
"Следственным отделом ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", – говорится в сообщении.
По информации полиции, сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, которые должны помочь установить лиц, возможно причастных к этой трагедии.
Ранее сообщалось, что в Анапе введен локальный режим ЧС в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. В пункты временного размещения были эвакуированы 60 человек, в числе которых 10 детей. По информации мэрии города, всего в ПВР сформировано более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 03:57 14 февраля пожар был ликвидирован, жертв нет.
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