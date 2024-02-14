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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы

Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено после пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T11:45

2024-02-14T11:45

2024-02-14T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено после пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе.По информации полиции, сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, которые должны помочь установить лиц, возможно причастных к этой трагедии.Ранее сообщалось, что в Анапе введен локальный режим ЧС в связи с пожаром в жилом многоэтажном доме. В пункты временного размещения были эвакуированы 60 человек, в числе которых 10 детей. По информации мэрии города, всего в ПВР сформировано более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 03:57 14 февраля пожар был ликвидирован, жертв нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцовГодовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеЧетырехлетний ребенок погиб на пожаре

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю