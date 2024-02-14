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Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме
Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме
В Анапе введен локальный режим ЧС в связи с пожаром, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили в мэрии города. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T10:45
2024-02-14T10:51
анапа
режим чс
происшествия
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Анапе введен локальный режим ЧС в связи с пожаром, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили в мэрии города.Комплекс мер по восстановительным работам и оказанию помощи жильцам дома по ул. Объездной, 9 сегодня обсудили на экстренном заседании, которое провел мэр Анапы Василий Швец.Также в администрации рассказали, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, на месте работает лаборатория, выясняются причины пожара. Также после экспертного обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе здания, которое является самостроем и вводилось в эксплуатацию поквартирно через суды.60 человек, в числе которых 10 детей, эвакуированы в пункты временного размещения и обеспечены всем необходимым. Всего в ПВР сформировано более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся, подчеркнули в мэрии.В Анапе введен локальный режим ЧС. Оперативно создается межведомственная комиссия, в состав которой войдут сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб. Будет проводиться обследование помещений и оценка ущерба.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 03:57 14 февраля пожар был ликвидирован, жертв нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Годовалый ребенок погиб при пожаре в жилом домеЧетырехлетний ребенок погиб на пожареПожар произошел в общежитии Симферополя
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анапа, режим чс, происшествия, новости, краснодарский край
Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме

Режим ЧС введен в Анапе в связи с пожаром в многоквартирном доме

10:45 14.02.2024 (обновлено: 10:51 14.02.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыЛиквидация последствий пожара в Анапе
Ликвидация последствий пожара в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Анапе введен локальный режим ЧС в связи с пожаром, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом. Об этом сообщили в мэрии города.
Комплекс мер по восстановительным работам и оказанию помощи жильцам дома по ул. Объездной, 9 сегодня обсудили на экстренном заседании, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

"Я благодарен анапскому пожарному гарнизону и всем за самое главное: спасенные жизни, – подчеркнул Василий Швец. – Сейчас наша задача – предпринять все необходимые меры, чтобы помочь людям как можно скорее вернуться к привычному образу жизни", – говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Также в администрации рассказали, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, на месте работает лаборатория, выясняются причины пожара. Также после экспертного обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе здания, которое является самостроем и вводилось в эксплуатацию поквартирно через суды.
60 человек, в числе которых 10 детей, эвакуированы в пункты временного размещения и обеспечены всем необходимым. Всего в ПВР сформировано более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся, подчеркнули в мэрии.
В Анапе введен локальный режим ЧС. Оперативно создается межведомственная комиссия, в состав которой войдут сотрудники ГО и ЧС, ЖКХ, пожнадзора, Росреестра, соцзащиты и других ответственных служб. Будет проводиться обследование помещений и оценка ущерба.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 03:57 14 февраля пожар был ликвидирован, жертв нет.
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