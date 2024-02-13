https://crimea.ria.ru/20240213/chast-mnogoetazhki-rukhnula-v-anape--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1134922270.html

Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело

Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело

Мансарда горящей в Анапе жилой многоэтажки рухнула, огонь перекинулся на квартиры, пишут РИА новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T21:52

2024-02-13T21:52

2024-02-13T21:53

анапа

пожар

краснодарский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мансарда горящей в Анапе жилой многоэтажки рухнула, огонь перекинулся на квартиры, пишут РИА новости со ссылкой на экстренные службы.По последним данным МЧС, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники. Как сообщает краевой оперштаб, местные власти создали оперативный штаб. Работу служб и ведомств на месте координирует мэр Анапы Василий Швец. Пожару присвоена высокая степень сложности.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в жилом доме в Севастополе – погиб мужчина, людей эвакуировали40 пожаров произошло в Крыму за восемь днейИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший

анапа

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости