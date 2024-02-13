Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
В Анапе полностью обрушилась мансарда пылающей многоэтажки - повреждены 32 квартиры
21:52 13.02.2024 (обновлено: 21:53 13.02.2024)
© Telegram_канал: мэрия АнапыПожар в многоэтажке Анапы
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мансарда горящей в Анапе жилой многоэтажки рухнула, огонь перекинулся на квартиры, пишут РИА новости со ссылкой на экстренные службы.
"Мансарда горящей в Анапе многоэтажки обрушилась по всей площади, огнем повреждены 32 квартиры", - сказано в сообщении.
По последним данным МЧС, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.
Как сообщает краевой оперштаб, местные власти создали оперативный штаб. Работу служб и ведомств на месте координирует мэр Анапы Василий Швец. Пожару присвоена высокая степень сложности.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС. После локализации возгорания следователи и криминалисты СК приступят к осмотру и выполнению иных следственных действий. В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности", - сказано в сообщении.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения.
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