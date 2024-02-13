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Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
Мансарда горящей в Анапе жилой многоэтажки рухнула, огонь перекинулся на квартиры, пишут РИА новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 13.02.2024
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анапа
пожар
краснодарский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мансарда горящей в Анапе жилой многоэтажки рухнула, огонь перекинулся на квартиры, пишут РИА новости со ссылкой на экстренные службы.По последним данным МЧС, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники. Как сообщает краевой оперштаб, местные власти создали оперативный штаб. Работу служб и ведомств на месте координирует мэр Анапы Василий Швец. Пожару присвоена высокая степень сложности.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в жилом доме в Севастополе – погиб мужчина, людей эвакуировали40 пожаров произошло в Крыму за восемь днейИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
анапа
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анапа, пожар, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело

В Анапе полностью обрушилась мансарда пылающей многоэтажки - повреждены 32 квартиры

21:52 13.02.2024 (обновлено: 21:53 13.02.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыПожар в многоэтажке Анапы
Пожар в многоэтажке Анапы
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Мансарда горящей в Анапе жилой многоэтажки рухнула, огонь перекинулся на квартиры, пишут РИА новости со ссылкой на экстренные службы.
"Мансарда горящей в Анапе многоэтажки обрушилась по всей площади, огнем повреждены 32 квартиры", - сказано в сообщении.
По последним данным МЧС, на месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.
Как сообщает краевой оперштаб, местные власти создали оперативный штаб. Работу служб и ведомств на месте координирует мэр Анапы Василий Швец. Пожару присвоена высокая степень сложности.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС. После локализации возгорания следователи и криминалисты СК приступят к осмотру и выполнению иных следственных действий. В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности", - сказано в сообщении.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения.
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АнапаПожарКраснодарский крайПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
23:06Пожар в многоэтажке Анапы локализован
22:54Главное за день: 13 февраля
22:26Главные новости Крыма: 13 февраля
22:12В центре Симферополя изменится маршрут трех автобусов
21:52Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
21:36ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
21:19Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
20:59Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"
20:31Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
20:11Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
19:56Часть Севастополя обесточена - причина
19:2612 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
19:04Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
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