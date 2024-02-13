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Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы из горящей 11-этажки в Анапе. Людей размещают во временных пунктах размещения,... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T21:19
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анапа
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы из горящей 11-этажки в Анапе. Людей размещают во временных пунктах размещения, сообщает МЧС России.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 70 человек и 20 единиц техники.По данным оперштаба Краснодарского края, жителей дома селят в пунктах временного размещения, которые развернули на базе трех местных отелей - туда на выделенных автобусах уже направлены 34 человека. Их обеспечат проживанием и горячим питанием.По данным краевой прокуратуры, многоэтажка была построена без проектной и разрешительной документации.Причины пожара в настоящее время устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке АнапыУснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре
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РИА Новости Крым
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96
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анапа, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший

Один человек пострадал и 420 жильцов эвакуированы из горящей 11-этажки в Анапе

21:19 13.02.2024 (обновлено: 21:20 13.02.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в 11-этажном жилом доме в Анапе
Пожар в 11-этажном жилом доме в Анапе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы из горящей 11-этажки в Анапе. Людей размещают во временных пунктах размещения, сообщает МЧС России.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 70 человек и 20 единиц техники.
"В Анапе из дома на Объездной эвакуированы 440 человек, из них 112 детей. Пострадал один человек. Организованы три пункта временного размещения, вместимостью 360 человек", - сказано в сообщении.
По данным оперштаба Краснодарского края, жителей дома селят в пунктах временного размещения, которые развернули на базе трех местных отелей - туда на выделенных автобусах уже направлены 34 человека. Их обеспечат проживанием и горячим питанием.
По данным краевой прокуратуры, многоэтажка была построена без проектной и разрешительной документации.
"Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
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АнапаПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоНовости
 
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