https://crimea.ria.ru/20240213/iz-pylayuschey-vysotki-v-anape-evakuirovali-420-chelovek--est-postradavshiy-1134921540.html

Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший

Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший

Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы из горящей 11-этажки в Анапе. Людей размещают во временных пунктах размещения,... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T21:19

2024-02-13T21:19

2024-02-13T21:20

анапа

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы из горящей 11-этажки в Анапе. Людей размещают во временных пунктах размещения, сообщает МЧС России.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Огонь распространился на площадь в тысячу квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли более 70 человек и 20 единиц техники.По данным оперштаба Краснодарского края, жителей дома селят в пунктах временного размещения, которые развернули на базе трех местных отелей - туда на выделенных автобусах уже направлены 34 человека. Их обеспечат проживанием и горячим питанием.По данным краевой прокуратуры, многоэтажка была построена без проектной и разрешительной документации.Причины пожара в настоящее время устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке АнапыУснул с сигаретой: пенсионер из Крыма ответит за смерть гостя в пожаре

анапа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости