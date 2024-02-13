https://crimea.ria.ru/20240213/bolshoy-pozhar-v-anape-iz-zhiloy-11-etazhki-evakuiruyut-zhiltsov-1134919510.html
Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
Крупный пожар вспыхнул в Анапе - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома, огонь уже распространился на площадь в тысячу квадратных метров. Как... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T19:04
2024-02-13T19:04
2024-02-13T19:26
анапа
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в Анапе - там горит мансардное помещение 11-этажного жилого дома, огонь уже распространился на площадь в тысячу квадратных метров. Как сообщает МЧС России, сейчас из помещений эвакуируют людей.Сообщение о возгорании в доме по адресу Объездная, 9 поступило спасателям 13 февраля в 17:44.Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов дома. К ликвидации пожара привлекли более 70 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.Накануне трое детей оказались в охваченном огнем жилом доме в Ростовской области, один из них погиб. В ночь на понедельник в Краснодарском крае в поселке Южный Крымского района на пожаре погибли трое детей. На прошлой неделе в поселке Красногвардейское в Крыму загорелась кровля торгового здания на площади 250 квадратных метров, потребовалась эвакуация 15 человек. По данным прокуратуры Крыма, причиной возгорания могла неисправность проводки.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел в общежитии СимферополяМужчина погиб на пожаре в СевастополеПожар в торговом центре в Крыму – эвакуировано 15 человек
анапа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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анапа, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, краснодарский край
Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
В Анапе пожар в мансарде 11-этажного жилого дома распространился на 1000 квадратных метров
19:04 13.02.2024 (обновлено: 19:26 13.02.2024)