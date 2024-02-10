https://crimea.ria.ru/20240210/krupnyy-pozhar-v-gostinichnom-komplekse-est-postradavshie-1134862984.html

Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие

Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие

Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-10T23:57

2024-02-10T23:57

2024-02-11T00:29

происшествия

новости

тольятти

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РоссииВ пятницу четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края. По данным пресс-службы, трагедия произошла в частном жилом доме, в котором находились мужчина и две детей – трех и четырех лет. Огонь распространился на 25 квадратных метрах.Шесть человек пострадали в результате возгорания на газопроводе в Пермском крае в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике потушилиПричина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры Пожар произошел в общежитии Симферополя

тольятти

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, тольятти, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)