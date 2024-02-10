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Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие
Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие
Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-10T23:57
2024-02-10T23:57
2024-02-11T00:29
происшествия
новости
тольятти
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РоссииВ пятницу четырехлетний ребенок погиб на пожаре в одном из поселков Краснодарского края. По данным пресс-службы, трагедия произошла в частном жилом доме, в котором находились мужчина и две детей – трех и четырех лет. Огонь распространился на 25 квадратных метрах.Шесть человек пострадали в результате возгорания на газопроводе в Пермском крае в четверг.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялтинском заповеднике потушилиПричина пожара в ТЦ в Красногвардейском - данные прокуратуры Пожар произошел в общежитии Симферополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, новости, тольятти, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Крупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие
При пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти пострадали два человека
23:57 10.02.2024 (обновлено: 00:29 11.02.2024)