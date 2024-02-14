Рейтинг@Mail.ru
Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240214/pozhar-v-mnogoetazhke-anapy-likvidirovan--zhertv-net-1134925180.html
Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Масштабный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T07:03
2024-02-14T07:15
анапа
пожар
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134925528_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74a892fab66082ebfc70d441c1a8d469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Масштабный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.В мэрии города уточнили, что жертв нет, один человек пострадал. Причины возгорания выясняются.В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе 10 детей. Из пострадавшего в результате пожара дома эвакуированы все жильцы. 60 из них размещены в ПВР на базе отелей, остальные предпочли остановиться у родственников и знакомых. По поручению мэра Анапы организована комплексная работа по оказанию помощи жителям дома. Все, кому еще понадобится временное размещение, будут заселены в ПВР. Организованы питание и психологическая помощь, подчеркнули в администрации.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134925528_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ea5a35471561fc7f7f37d511e0d439e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет

Пожар в жилом многоэтажном доме в Анапе полностью потушен – жертв нет

07:03 14.02.2024 (обновлено: 07:15 14.02.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыПожар в Анапе
Пожар в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Масштабный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.

"Пожар в Анапе был ликвидирован в 03:57 14 февраля. К тушению пожара привлекалось от РСЧС 146 человек, 48 единиц техники, из них от МЧС России – 73 человека и 25 единиц техники", – говорится в сообщении МЧС.

В мэрии города уточнили, что жертв нет, один человек пострадал. Причины возгорания выясняются.
В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе 10 детей. Из пострадавшего в результате пожара дома эвакуированы все жильцы. 60 из них размещены в ПВР на базе отелей, остальные предпочли остановиться у родственников и знакомых. По поручению мэра Анапы организована комплексная работа по оказанию помощи жителям дома. Все, кому еще понадобится временное размещение, будут заселены в ПВР. Организованы питание и психологическая помощь, подчеркнули в администрации.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
 
АнапаПожарПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:229 беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России
07:03Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
06:38Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе
06:02Что подарить мужчине на праздник: идеи к 23 февраля
00:01Чего ожидать от погоды в Крыму 14 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 14 февраля
23:06Пожар в многоэтажке Анапы локализован
22:54Главное за день: 13 февраля
22:26Главные новости Крыма: 13 февраля
22:12В центре Симферополя изменится маршрут трех автобусов
21:52Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное дело
21:36ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
21:19Из пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший
20:59Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"
20:31Две школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
20:11Афера с "Пушкинскими картами" на 205 миллионов рублей: дело в суде
19:56Часть Севастополя обесточена - причина
19:2612 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы
19:04Большой пожар в Анапе: из 11-этажки эвакуируют жильцов
19:00Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной Павленко
Лента новостейМолния