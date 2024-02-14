Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Пожар в жилом многоэтажном доме в Анапе полностью потушен – жертв нет
07:03 14.02.2024 (обновлено: 07:15 14.02.2024)
© Telegram_канал: мэрия АнапыПожар в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Масштабный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.
"Пожар в Анапе был ликвидирован в 03:57 14 февраля. К тушению пожара привлекалось от РСЧС 146 человек, 48 единиц техники, из них от МЧС России – 73 человека и 25 единиц техники", – говорится в сообщении МЧС.
В мэрии города уточнили, что жертв нет, один человек пострадал. Причины возгорания выясняются.
В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе 10 детей. Из пострадавшего в результате пожара дома эвакуированы все жильцы. 60 из них размещены в ПВР на базе отелей, остальные предпочли остановиться у родственников и знакомых. По поручению мэра Анапы организована комплексная работа по оказанию помощи жителям дома. Все, кому еще понадобится временное размещение, будут заселены в ПВР. Организованы питание и психологическая помощь, подчеркнули в администрации.
Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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