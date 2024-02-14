https://crimea.ria.ru/20240214/pozhar-v-mnogoetazhke-anapy-likvidirovan--zhertv-net-1134925180.html

Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет

Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет

Масштабный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T07:03

2024-02-14T07:03

2024-02-14T07:15

анапа

пожар

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Масштабный пожар в Анапе, где на площади 1 тысяча квадратных метров горел жилой многоэтажный дом, полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.В мэрии города уточнили, что жертв нет, один человек пострадал. Причины возгорания выясняются.В пунктах временного размещения находятся 60 человек, в том числе 10 детей. Из пострадавшего в результате пожара дома эвакуированы все жильцы. 60 из них размещены в ПВР на базе отелей, остальные предпочли остановиться у родственников и знакомых. По поручению мэра Анапы организована комплексная работа по оказанию помощи жителям дома. Все, кому еще понадобится временное размещение, будут заселены в ПВР. Организованы питание и психологическая помощь, подчеркнули в администрации.Крупный пожар вспыхнул в Анапе во вторник вечером – там загорелось мансардное помещение 11-этажного жилого дома по адресу Объездная, 9. Сообщалось, что из здания спасены 12 жильцов. Один человек пострадал, еще 420 жильцов, в том числе 112 детей, эвакуированы. Людей размещают во временных пунктах размещения. Позже стало известно, что горящая часть жилого дома полностью обрушилась, в огне оказались 32 квартиры. Следком возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть многоэтажки рухнула в Анапе – возбуждено уголовное делоИз пылающей высотки в Анапе эвакуировали 420 человек – есть пострадавший12 жильцов спасены на пожаре в многоэтажке Анапы

анапа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)