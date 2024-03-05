https://crimea.ria.ru/20240305/masshtabnyy-pozhar-pod-kievom-pozharnye-ne-mogut-proekhat-na-tushenie-1135438708.html
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение
Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T23:29
2024-03-05T23:29
2024-03-05T23:34
пожар
киев
украина
происшествия
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135438848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01438a3c61306cc75e59750c2df28b79.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Также в госслужбе по ЧС подчеркнули, что тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена. На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.Местные СМИ пишут, что жителям рекомендовано закрыть окна.В январе в Киеве горел торговый центр, была объявлена эвакуация людей. По данным киевского мэра, пожар возник в детской игровой комнате.
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135438848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b3c9f19ad7bf04b2e29d5bbbc1723734.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, киев, украина, происшествия, стихия
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение
Масштабный пожар бушует под Киевом
23:29 05.03.2024 (обновлено: 23:34 05.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Киев: оперативная информация о пожаре в экосистеме. Произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 3 га", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также в госслужбе по ЧС подчеркнули, что тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена. На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.
Местные СМИ пишут, что жителям рекомендовано закрыть окна.
В январе в Киеве горел торговый центр
, была объявлена эвакуация людей. По данным киевского мэра, пожар возник в детской игровой комнате.