https://crimea.ria.ru/20240305/masshtabnyy-pozhar-pod-kievom-pozharnye-ne-mogut-proekhat-na-tushenie-1135438708.html

Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение

Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение

Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T23:29

2024-03-05T23:29

2024-03-05T23:34

пожар

киев

украина

происшествия

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Также в госслужбе по ЧС подчеркнули, что тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена. На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.Местные СМИ пишут, что жителям рекомендовано закрыть окна.В январе в Киеве горел торговый центр, была объявлена эвакуация людей. По данным киевского мэра, пожар возник в детской игровой комнате.

киев

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, киев, украина, происшествия, стихия