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Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение
Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T23:29
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пожар
киев
украина
происшествия
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Также в госслужбе по ЧС подчеркнули, что тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена. На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.Местные СМИ пишут, что жителям рекомендовано закрыть окна.В январе в Киеве горел торговый центр, была объявлена эвакуация людей. По данным киевского мэра, пожар возник в детской игровой комнате.
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пожар, киев, украина, происшествия, стихия
Масштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушение

Масштабный пожар бушует под Киевом

23:29 05.03.2024 (обновлено: 23:34 05.03.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямМасштабный пожар под Киевом
Масштабный пожар под Киевом
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Масштабный пожар бушует под Киевом. Пожарные службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Киев: оперативная информация о пожаре в экосистеме. Произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 3 га", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также в госслужбе по ЧС подчеркнули, что тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена. На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.
Местные СМИ пишут, что жителям рекомендовано закрыть окна.
В январе в Киеве горел торговый центр, была объявлена эвакуация людей. По данным киевского мэра, пожар возник в детской игровой комнате.
 
ПожарКиевУкраинаПроисшествияСтихия
 
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