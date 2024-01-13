https://crimea.ria.ru/20240113/pozhar-v-kieve-iz-torgovogo-tsentra-evakuirovany-200-chelovek-1134177289.html

Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек

Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек

Из торгового центра в Киеве в связи с пожаром эвакуированы порядка 200 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T18:55

2024-01-13T18:55

2024-01-13T19:35

киев

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украина

виталий кличко

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эвакуация

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из торгового центра в Киеве в связи с пожаром эвакуированы порядка 200 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По данным киевского мэра, пожар возник в детской комнате на четвертом этаже здания. Позднее он сообщил об эвакуации людей.По данным киевского градоначальника, к этому моменту пострадавших нет, к медикам пока никто не обращался.В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте происшествия работают более 50 спасателей, задействованы 13 единиц пожарной техники.

https://crimea.ria.ru/20231014/generatory-ne-pomogut-kiev-ostanetsya-bez-sveta-i-interneta-1132092862.html

киев

украина

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2024

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киев, новости, украина, виталий кличко, пожар, эвакуация, происшествия