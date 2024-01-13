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Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек
Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек
Из торгового центра в Киеве в связи с пожаром эвакуированы порядка 200 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T18:55
2024-01-13T18:55
2024-01-13T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из торгового центра в Киеве в связи с пожаром эвакуированы порядка 200 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По данным киевского мэра, пожар возник в детской комнате на четвертом этаже здания. Позднее он сообщил об эвакуации людей.По данным киевского градоначальника, к этому моменту пострадавших нет, к медикам пока никто не обращался.В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте происшествия работают более 50 спасателей, задействованы 13 единиц пожарной техники.
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киев, новости, украина, виталий кличко, пожар, эвакуация, происшествия
Пожар в Киеве: из торгового центра эвакуированы 200 человек
В Киеве из горящего из горящего торгового центра эвакуировали 200 человек
18:55 13.01.2024 (обновлено: 19:35 13.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Из торгового центра в Киеве в связи с пожаром эвакуированы порядка 200 человек. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В Соломенском районе столицы эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание", – говорится в сообщении в Telegram-канале Кличко.
По данным киевского мэра, пожар возник в детской комнате на четвертом этаже здания. Позднее он сообщил об эвакуации людей.
"Из ТРЦ "Космополит", где случилось возгорание, эвакуировали около 200 людей. Экстренные службы работают на месте", – уточнил Кличко.
По данным киевского градоначальника, к этому моменту пострадавших нет, к медикам пока никто не обращался.
В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте происшествия работают более 50 спасателей, задействованы 13 единиц пожарной техники.