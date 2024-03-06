https://crimea.ria.ru/20240306/chto-izvestno-o-vzryve-na-shagonarskoy-tets-v-tyve-k-etomu-chasu-1135464370.html

Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу

Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу

ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло утром в среду. К этому времени по данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T17:17

2024-03-06T17:17

2024-03-06T17:17

республика тыва

происшествия

тэц

взрыв

режим чс

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

минздрав рф

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло утром в среду. К этому времени по данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов, пострадавших эвакуируют в Москву санавиацией МЧС. Что известно о происшествии на Шагонарской ТЭЦ к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Возбуждено два уголовных делаПо факту ЧП следственными органами СУ Следкома России было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Позже Следственными органами СК России по Республике Тыва было открыто еще одно уголовное производство - о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.В рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи.Куда направили пострадавшихПосле пожара на Шагонарской ТЭЦ людей с территории предприятия эвакуировали. Погибших и пропавших без вести нет - весь состав смены определен.Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позже цифра увеличилась до 23 человек. 15 из них госпитализировали, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены в медучреждения административного центра региона – в город Кызыл, из Кызыла самолет МЧС России эвакуирует раненых в Москву, сообщает пресс-служба ведомства."Санавиация МЧС России доставит в московские лечебные учреждения пострадавших. Самолет Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. Также на борту врачи Отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - сказано в сообщении.Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко. Оказать всю необходимую помощь раненым также поручил Глава МЧС России Александр Куренков.Что происходит в городеКак сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. После разбора и проливки конструкций к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.На данный момент подача тепла в Тыве приостановлена. Как уточнял глава региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживает около четырех тысяч человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей."Обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения", – дополнил губернатор. Как сообщает МЧС России, в готовности находятся два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больныхВ Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУРезервуар горит на нефтебазе под Белгородом

республика тыва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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