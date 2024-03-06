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Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу
Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу
ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло утром в среду. К этому времени по данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T17:17
2024-03-06T17:17
республика тыва
происшествия
тэц
взрыв
режим чс
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
минздрав рф
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло утром в среду. К этому времени по данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов, пострадавших эвакуируют в Москву санавиацией МЧС. Что известно о происшествии на Шагонарской ТЭЦ к этому часу - в материале РИА Новости Крым.Возбуждено два уголовных делаПо факту ЧП следственными органами СУ Следкома России было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Позже Следственными органами СК России по Республике Тыва было открыто еще одно уголовное производство - о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.В рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи.Куда направили пострадавшихПосле пожара на Шагонарской ТЭЦ людей с территории предприятия эвакуировали. Погибших и пропавших без вести нет - весь состав смены определен.Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позже цифра увеличилась до 23 человек. 15 из них госпитализировали, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены в медучреждения административного центра региона – в город Кызыл, из Кызыла самолет МЧС России эвакуирует раненых в Москву, сообщает пресс-служба ведомства."Санавиация МЧС России доставит в московские лечебные учреждения пострадавших. Самолет Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. Также на борту врачи Отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - сказано в сообщении.Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко. Оказать всю необходимую помощь раненым также поручил Глава МЧС России Александр Куренков.Что происходит в городеКак сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. После разбора и проливки конструкций к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.На данный момент подача тепла в Тыве приостановлена. Как уточнял глава региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживает около четырех тысяч человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей."Обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения", – дополнил губернатор. Как сообщает МЧС России, в готовности находятся два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больныхВ Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУРезервуар горит на нефтебазе под Белгородом
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республика тыва, происшествия, тэц, взрыв, режим чс, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), минздрав рф, михаил мурашко, москва, здравоохранение в россии, новости
Что известно о взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве к этому часу

Причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ могло стать скопление угольных газов - Следком

17:17 06.03.2024
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на ТЭЦ в Республике Тыва
Пожар на ТЭЦ в Республике Тыва
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло утром в среду. К этому времени по данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов, пострадавших эвакуируют в Москву санавиацией МЧС.
Что известно о происшествии на Шагонарской ТЭЦ к этому часу - в материале РИА Новости Крым.

Возбуждено два уголовных дела

По факту ЧП следственными органами СУ Следкома России было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Позже Следственными органами СК России по Республике Тыва было открыто еще одно уголовное производство - о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
"По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов", - сказано в сообщении СК.
В рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи.

Куда направили пострадавших

После пожара на Шагонарской ТЭЦ людей с территории предприятия эвакуировали. Погибших и пропавших без вести нет - весь состав смены определен.
Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позже цифра увеличилась до 23 человек. 15 из них госпитализировали, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены в медучреждения административного центра региона – в город Кызыл, из Кызыла самолет МЧС России эвакуирует раненых в Москву, сообщает пресс-служба ведомства.
"Санавиация МЧС России доставит в московские лечебные учреждения пострадавших. Самолет Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. Также на борту врачи Отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России", - сказано в сообщении.
Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль глава ведомства Михаил Мурашко. Оказать всю необходимую помощь раненым также поручил Глава МЧС России Александр Куренков.

Что происходит в городе

Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. После разбора и проливки конструкций к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.
На данный момент подача тепла в Тыве приостановлена. Как уточнял глава региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживает около четырех тысяч человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.
"Обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения", – дополнил губернатор.
Как сообщает МЧС России, в готовности находятся два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город.
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Республика ТываПроисшествияТЭЦВзрывРежим ЧСПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Минздрав РФМихаил МурашкоМоскваЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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