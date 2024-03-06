https://crimea.ria.ru/20240306/avariya-na-tets-v-tyve-gorod-bez-tepla-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1135442459.html

Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело

Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело

По факту аварии на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где пострадали 18 человек, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом информирует следственное управление... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T08:40

2024-03-06T08:40

2024-03-06T08:47

республика тыва

происшествия

тэц

мчс крыма

режим чс

новости

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135442724_0:542:960:1082_1920x0_80_0_0_f279450b47d11310bdce0e0beed19a9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. По факту аварии на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где пострадали 18 человек, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом информирует следственное управление Следкома России по региону.Возбуждено уголовное дело"По данному факту следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении ведомства "Вконтакте".Также уточняется, что сейчас на месте ЧП находится следователь, на место выехали криминалисты следственного управления. Проводится ряд необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства случившегося.Кроме того, уточняется и количество пострадавших, отмечено в сообщении.Введен режим ЧСКак сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим ЧС регионального значения.По информации руководителя, всех пострадавшие направляются в республиканские больницы, включая тех, кому назначено лечение амбулаторно. Людей с тяжелыми травмами перевозят бортом санавиации."Пожар потушен. Сейчас идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", – отметил Ховалыг.Город остался без теплаНа данный момент теплоподача в городе приостановлена.Как уточнил глава региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживает около 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.Ранее сообщалось, что после пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших.Крупный пожар произошел в ночь на 17 февраля в одном из зданий в Ижевске. Огонь захватил 2,8 тыс квадратов, к его тушению привлекли более 100 специалистов и 33 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больныхМасштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушениеНа месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение

республика тыва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, происшествия, тэц, мчс крыма, режим чс, новости, пожар