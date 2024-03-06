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Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело
Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело
По факту аварии на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где пострадали 18 человек, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом информирует следственное управление... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T08:40
2024-03-06T08:47
республика тыва
происшествия
тэц
мчс крыма
режим чс
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. По факту аварии на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где пострадали 18 человек, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом информирует следственное управление Следкома России по региону.Возбуждено уголовное дело"По данному факту следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении ведомства "Вконтакте".Также уточняется, что сейчас на месте ЧП находится следователь, на место выехали криминалисты следственного управления. Проводится ряд необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства случившегося.Кроме того, уточняется и количество пострадавших, отмечено в сообщении.Введен режим ЧСКак сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим ЧС регионального значения.По информации руководителя, всех пострадавшие направляются в республиканские больницы, включая тех, кому назначено лечение амбулаторно. Людей с тяжелыми травмами перевозят бортом санавиации."Пожар потушен. Сейчас идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", – отметил Ховалыг.Город остался без теплаНа данный момент теплоподача в городе приостановлена.Как уточнил глава региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживает около 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.Ранее сообщалось, что после пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших.Крупный пожар произошел в ночь на 17 февраля в одном из зданий в Ижевске. Огонь захватил 2,8 тыс квадратов, к его тушению привлекли более 100 специалистов и 33 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больныхМасштабное возгорание под Киевом: пожарные не могут проехать на тушениеНа месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
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республика тыва, происшествия, тэц, мчс крыма, режим чс, новости, пожар
Авария на ТЭЦ в Тыве: город без тепла, возбуждено уголовное дело

По факту аварии с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело

08:40 06.03.2024 (обновлено: 08:47 06.03.2024)
 
© ТГ-канал Владислав ХовалыгАвария на ТЭЦ в Тыве
Авария на ТЭЦ в Тыве
© ТГ-канал Владислав Ховалыг
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. По факту аварии на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, где пострадали 18 человек, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом информирует следственное управление Следкома России по региону.

Возбуждено уголовное дело

"По данному факту следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении ведомства "Вконтакте".
Также уточняется, что сейчас на месте ЧП находится следователь, на место выехали криминалисты следственного управления. Проводится ряд необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства случившегося.
Кроме того, уточняется и количество пострадавших, отмечено в сообщении.

Введен режим ЧС

Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим ЧС регионального значения.

"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен", – уточнил он в своем Telegram-канале.

По информации руководителя, всех пострадавшие направляются в республиканские больницы, включая тех, кому назначено лечение амбулаторно. Людей с тяжелыми травмами перевозят бортом санавиации.
"Пожар потушен. Сейчас идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", – отметил Ховалыг.

Город остался без тепла

На данный момент теплоподача в городе приостановлена.
Как уточнил глава региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживает около 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителей.

"Обсудили контрольные вопросы, в том числе информирование населения, порядок работы социальных учреждений, подготовку пунктов временного размещения", – дополнил губернатор.

Ранее сообщалось, что после пожара на Шагонарской ТЭЦ в Тыве, эвакуированы люди – известно о 18 пострадавших.
Крупный пожар произошел в ночь на 17 февраля в одном из зданий в Ижевске. Огонь захватил 2,8 тыс квадратов, к его тушению привлекли более 100 специалистов и 33 единицы техники.
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