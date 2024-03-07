https://crimea.ria.ru/20240307/chp-v-tyve-v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-1135478454.html

ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших - РИА Новости Крым, 07.03.2024

ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T09:40

2024-03-07T09:40

2024-03-07T09:40

республика тыва

тэц

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло накануне. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Подача тепла приостановлена. При этом, по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле сейчас 25 градусов мороза.Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.

https://crimea.ria.ru/20240307/bez-tepla-v--25-kak-pomogayut-zhitelyam-tyvy-posle-pozhara-na-tets-1135477337.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, тэц, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), минздрав рф, новости, происшествия, пожар