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ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших - РИА Новости Крым, 07.03.2024
ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T09:40
2024-03-07T09:40
республика тыва
тэц
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
минздрав рф
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло накануне. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Подача тепла приостановлена. При этом, по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле сейчас 25 градусов мороза.Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.
https://crimea.ria.ru/20240307/bez-tepla-v--25-kak-pomogayut-zhitelyam-tyvy-posle-pozhara-na-tets-1135477337.html
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республика тыва, тэц, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), минздрав рф, новости, происшествия, пожар
ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Двое пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ в крайне тяжелом состоянии- Минздрав

09:40 07.03.2024
 
© Телеграм главы Республики Тыва Вячеслава ХовалыгаМашины скорой помощи транспортируют пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
Машины скорой помощи транспортируют пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
© Телеграм главы Республики Тыва Вячеслава Ховалыга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.
"Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, шестеро - в тяжелом. Ухудшения состояния на фоне транспортировки не было. Еще семь пострадавших в состоянии средней тяжести продолжают получать всю необходимую помощь в больницах Кызыла", - сказано в сообщении.
В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло накануне. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Подача тепла приостановлена. При этом, по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле сейчас 25 градусов мороза.
Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.
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Республика ТываТЭЦМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Минздрав РФНовостиПроисшествияПожар
 
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