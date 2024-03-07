ЧП в Тыве: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Двое пострадавших в ЧП на Шагонарской ТЭЦ в крайне тяжелом состоянии- Минздрав
© Телеграм главы Республики Тыва Вячеслава ХовалыгаМашины скорой помощи транспортируют пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
© Телеграм главы Республики Тыва Вячеслава Ховалыга
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Восемь пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России.
"Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, шестеро - в тяжелом. Ухудшения состояния на фоне транспортировки не было. Еще семь пострадавших в состоянии средней тяжести продолжают получать всю необходимую помощь в больницах Кызыла", - сказано в сообщении.
В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве произошло накануне. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов. После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Подача тепла приостановлена. При этом, по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле сейчас 25 градусов мороза.
Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.