https://crimea.ria.ru/20240307/bez-tepla-v--25-kak-pomogayut-zhitelyam-tyvy-posle-pozhara-na-tets-1135477337.html

Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ

Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ

Накануне произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T08:11

2024-03-07T08:11

2024-03-07T09:13

республика тыва

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

режим чс

пожар

тэц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Накануне произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов, пострадавших эвакуируют в Москву. В региональном МЧС сообщили, что по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле 25 градусов мороза. Как помогают жителям города, рассказали в МЧС России.Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.Из Кызыла в Красноярск вылетел спецборт МЧС Ил-76 с восемью пострадавшими. Решение их транспортировать из Тывы в больницы Красноярска принял консилиум врачей. Во время перелета пострадавших на пожаре на ТЭЦ сопровождают медицинские сотрудники Отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.Из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Кызыл прибыл Ил-76 МЧС России. На борту – две модульные котельные для обеспечения населения и соцобъектов города Шагонур теплом и горячей водой.Из Новосибирской области в Кызыл прибыл еще один самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями на борту. Оборудование также будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больныхВ Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУРезервуар горит на нефтебазе под Белгородом

республика тыва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, режим чс, пожар, тэц