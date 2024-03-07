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Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ
Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ
Накануне произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T08:11
2024-03-07T09:13
республика тыва
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
режим чс
пожар
тэц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Накануне произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов, пострадавших эвакуируют в Москву. В региональном МЧС сообщили, что по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле 25 градусов мороза. Как помогают жителям города, рассказали в МЧС России.Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.Из Кызыла в Красноярск вылетел спецборт МЧС Ил-76 с восемью пострадавшими. Решение их транспортировать из Тывы в больницы Красноярска принял консилиум врачей. Во время перелета пострадавших на пожаре на ТЭЦ сопровождают медицинские сотрудники Отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.Из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Кызыл прибыл Ил-76 МЧС России. На борту – две модульные котельные для обеспечения населения и соцобъектов города Шагонур теплом и горячей водой.Из Новосибирской области в Кызыл прибыл еще один самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями на борту. Оборудование также будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронеже горит пансионат: эвакуировали 50 лежачих больныхВ Курской области горит склад с топливом после атаки беспилотника ВСУРезервуар горит на нефтебазе под Белгородом
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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республика тыва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, режим чс, пожар, тэц
Без тепла в -25: как помогают жителям Тывы после пожара на ТЭЦ

Помощь для жителей Тывы после пожара на ТЭЦ доставляют борта МЧС России

08:11 07.03.2024 (обновлено: 09:13 07.03.2024)
 
© МЧС РФБорт МЧС России
Борт МЧС России
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Накануне произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции в Тыве. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, следствие полагает, что причиной взрыва могло стать скопление угольных газов, пострадавших эвакуируют в Москву. В региональном МЧС сообщили, что по данным гидрометеоцентра Тывы, в Кызыле 25 градусов мороза. Как помогают жителям города, рассказали в МЧС России.
Из Новосибирской области в Кызыл вылетел спецборт МЧС. На борту самолета Ан-74 – дополнительные тепловые пушки и обогреватели. Все оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей города.
Из Кызыла в Красноярск вылетел спецборт МЧС Ил-76 с восемью пострадавшими. Решение их транспортировать из Тывы в больницы Красноярска принял консилиум врачей. Во время перелета пострадавших на пожаре на ТЭЦ сопровождают медицинские сотрудники Отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Кызыл прибыл Ил-76 МЧС России. На борту – две модульные котельные для обеспечения населения и соцобъектов города Шагонур теплом и горячей водой.
Из Новосибирской области в Кызыл прибыл еще один самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями на борту. Оборудование также будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, после ЧП в Шагонарской ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
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Республика ТываМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПроисшествияРежим ЧСПожарТЭЦ
 
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