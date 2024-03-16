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НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор
НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор - РИА Новости Крым, 16.03.2024
НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор
Сызранский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками. Также совершена попытка нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. Об этом... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T09:51
2024-03-16T09:55
нпз
происшествия
новости
россия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Сызранский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками. Также совершена попытка нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Азаров.Губернатор уточнил, что попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена. Пострадавших там также нет. В Самарской области создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА."Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - добавил Азаров.Информация о возгорании на Сызранском НПЗ появилась в субботу утром. Персонал предприятия был эвакуирован. Никто не пострадал.13 марта подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода. Работа объектов предприятия приостановлена. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 8 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областьюНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеУдар БПЛА в Нижегородской области - горит нефтяная установка
https://crimea.ria.ru/20240313/poyavilis-feyki-o-nekhvatke-topliva-v-krymu-i-novykh-regionakh-rossii-1135620055.html
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Новости
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нпз, происшествия, новости, россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
НПЗ в Самарской области был атакован дронами – губернатор

Пожар на НПЗ в Самарской области произошел в результате атаки дронов – власти

09:51 16.03.2024 (обновлено: 09:55 16.03.2024)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Сызранский нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками. Также совершена попытка нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказал глава региона.
Губернатор уточнил, что попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена. Пострадавших там также нет. В Самарской области создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА.
"Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - добавил Азаров.
Информация о возгорании на Сызранском НПЗ появилась в субботу утром. Персонал предприятия был эвакуирован. Никто не пострадал.
13 марта подавленные системами радиоэлектронной борьбы украинские дроны упали на территории Новошахтинского нефтезавода. Работа объектов предприятия приостановлена. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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