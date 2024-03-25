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БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом
БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом - РИА Новости Крым, 25.03.2024
БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом
Беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством перехватили рядом с Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T11:50
2024-03-25T11:50
2024-03-25T11:53
самарская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
нпз
безопасность
взрывное устройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством перехватили рядом с Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.Силами взрывотехников боевая часть летательного аппарата, которая содержала взрывное устройство, была обезврежена. Далее дрон доставили на полигон, где его уничтожили.По информации правительства Самарской области, угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе под контролем.Украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области в ночь на субботу, 23 марта. В результате на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночьНа НПЗ в Самарской области произошел пожар
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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самарская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, нпз, безопасность, взрывное устройство
БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом
Дрон со взрывным устройством перехвачен рядом с НПЗ и уничтожен в Самарской области
11:50 25.03.2024 (обновлено: 11:53 25.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством перехватили рядом с Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
"На территории городского округа Новокуйбышевск был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта", – сообщают в правительстве региона.
Силами взрывотехников боевая часть летательного аппарата, которая содержала взрывное устройство, была обезврежена. Далее дрон доставили на полигон, где его уничтожили.
По информации правительства Самарской области, угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе под контролем.
Украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар
по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области в ночь на субботу, 23 марта. В результате на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить.
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