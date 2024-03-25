https://crimea.ria.ru/20240325/bpla-so-vzryvnym-ustroystvom-perekhvachen-ryadom-s-neftezavodom-1136007470.html

БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом

БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом - РИА Новости Крым, 25.03.2024

БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом

Беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством перехватили рядом с Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T11:50

2024-03-25T11:50

2024-03-25T11:53

самарская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

нпз

безопасность

взрывное устройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством перехватили рядом с Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.Силами взрывотехников боевая часть летательного аппарата, которая содержала взрывное устройство, была обезврежена. Далее дрон доставили на полигон, где его уничтожили.По информации правительства Самарской области, угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе под контролем.Украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области в ночь на субботу, 23 марта. В результате на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночьНа НПЗ в Самарской области произошел пожар

самарская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, нпз, безопасность, взрывное устройство