https://crimea.ria.ru/20240323/nad-lipetskoy-oblastyu-podavlen-vrazheskiy-bespilotnik-1135963337.html
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T12:29
2024-03-23T12:29
2024-03-23T12:29
липецкая область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
игорь артамонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его данным, инцидент произошел в Лебедянском районе.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ погибли два человека, пять мирных жителей пострадали. В Курской области зафиксировано пять прилетов, пострадал мирный житель.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую областьМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
липецкая область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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липецкая область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), игорь артамонов
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
Вражеский беспилотник обнаружен и подавлен в Липецкой области - губернатор