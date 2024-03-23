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Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T12:29
2024-03-23T12:29
липецкая область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
игорь артамонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его данным, инцидент произошел в Лебедянском районе.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ погибли два человека, пять мирных жителей пострадали. В Курской области зафиксировано пять прилетов, пострадал мирный житель.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую областьМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
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липецкая область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), игорь артамонов
Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник

Вражеский беспилотник обнаружен и подавлен в Липецкой области - губернатор

12:29 23.03.2024
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его данным, инцидент произошел в Лебедянском районе.

"БПЛА самолетного типа небольшого размера был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Лебедянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram.

В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.
Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ погибли два человека, пять мирных жителей пострадали. В Курской области зафиксировано пять прилетов, пострадал мирный житель.
В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
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Липецкая областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Игорь Артамонов
 
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