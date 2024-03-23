https://crimea.ria.ru/20240323/nad-lipetskoy-oblastyu-podavlen-vrazheskiy-bespilotnik-1135963337.html

Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник

Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник

Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T12:29

2024-03-23T12:29

2024-03-23T12:29

липецкая область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

игорь артамонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник самолетного типа нейтрализован над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его данным, инцидент произошел в Лебедянском районе.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ погибли два человека, пять мирных жителей пострадали. В Курской области зафиксировано пять прилетов, пострадал мирный житель.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую областьМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

липецкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), игорь артамонов