https://crimea.ria.ru/20240323/pyat-priletov-za-utro-mirnyy-zhitel-ranen-pri-atake-na-kurskuyu-oblast-1135960699.html

Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область

Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область

Мирный житель села в Курской области ранен при атаке украинских боевиков утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 23.03.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Мирный житель села в Курской области ранен при атаке украинских боевиков утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, уда пришелся по селу Попово-Лежачи Глушковского районаВ белгородской области при атаке ВСУ погибли два человека, пять мирных жителей пострадали.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюОдин человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, новости