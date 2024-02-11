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В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В 16 часов 55 минут на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T20:17
2024-02-11T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В 16 часов 55 минут на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.В дорожной аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей."По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвел столкновение с ним", - говорится в сообщении.После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась."В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.
https://crimea.ria.ru/20240211/troe-detey-pogibli-v-stolknovenii-poezda-i-legkovushki-na-stavropole-1134873674.html
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В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей

В ДТП с тремя машинами под Севастополем пострадали четверо взрослых и двое детей

20:17 11.02.2024
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В 16 часов 55 минут на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
В дорожной аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
"По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвел столкновение с ним", - говорится в сообщении.
После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась.
"В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.
На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.
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