https://crimea.ria.ru/20240211/v-sevastopole-v-dtp-postradali-chetvero-vzroslykh-i-dvoe-detey-1134877608.html
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей - РИА Новости Крым, 11.02.2024
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В 16 часов 55 минут на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей... РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T20:17
2024-02-11T20:17
2024-02-11T20:17
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
севастополь
бахчисарай
новости
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В 16 часов 55 минут на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.В дорожной аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей."По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвел столкновение с ним", - говорится в сообщении.После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась."В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.
https://crimea.ria.ru/20240211/troe-detey-pogibli-v-stolknovenii-poezda-i-legkovushki-na-stavropole-1134873674.html
крым
севастополь
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, севастополь, бахчисарай, новости, новости крыма, происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В ДТП с тремя машинами под Севастополем пострадали четверо взрослых и двое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В 16 часов 55 минут на 59-м километре автодороги "Симферополь-Бахчисарай-Севастополь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
В дорожной аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
"По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвел столкновение с ним", - говорится в сообщении.
После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась.
"В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства.
На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими проводится проверка, устанавливаются причины аварии.