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Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе

Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе

В Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T10:33

2024-04-20T10:33

2024-04-20T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека пострадали. Об этом сообщает полиция города.В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла, уточнили в ведомстве. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ -2114. Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 летСмертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяцаСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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