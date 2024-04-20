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Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
В Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T10:33
2024-04-20T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека пострадали. Об этом сообщает полиция города.В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла, уточнили в ведомстве. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ -2114. Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с троллейбусом в Севастополе: водителю грозит до 5 летСмертельная статистика: 12 пешеходов погибли в Крыму за два месяцаСамокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы
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Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе

Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе

10:33 20.04.2024 (обновлено: 10:35 20.04.2024)
 
© Полиция СевастополяМотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
Мотоциклист погиб и четыре человека пострадали в ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем – в результате водитель мотоцикла погиб, четыре человека пострадали. Об этом сообщает полиция города.

"По предварительным данным Госавтоинспекции Севастополя, 19 апреля в 22:15 57-летний водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с легковым автомобилем ВАЗ -2114 под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по ходу движения мотоцикла", – сказано в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм в автомобиле скорой помощи скончался водитель мотоцикла, уточнили в ведомстве. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира и водитель автомобиля ВАЗ -2114. Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.
В четверг в Керчи водитель легкового авто сбил на дороге 9-летнего мальчика на самокате, травмированного ребенка госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура.
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