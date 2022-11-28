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"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел
"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел - РИА Новости Крым, 28.11.2022
"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел
Киевский районный суд Симферополя рассмотрел 17 административных материалов о дискредитации российской армии, фигуранты дел привлечены к ответственности. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T13:03
2022-11-28T13:03
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя рассмотрел 17 административных материалов о дискредитации российской армии, фигуранты дел привлечены к ответственности. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.Закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил России президент Владимир Путин подписал 4 мая 2022 года. Он предусматривает ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.Ранее крымские суды за дискредитацию ВС России привлекли к ответственности учителя школы в селе Укромное Симферопольского района, который распространял фейки среди детей, преподавателя учебного заведения в Белогорском районе, показывавшего учащимся запрещенные ролики и запрещенную атрибутику, а также двух девушек за публичную демонстрацию исполнения песни "Червона калина", которая считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html
https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html
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РИА Новости Крым
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крым, закон и право
"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел

Крымский суд рассмотрел 17 дел о дискредитации российской армии

13:03 28.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя рассмотрел 17 административных материалов о дискредитации российской армии, фигуранты дел привлечены к ответственности. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.

"В производстве нашего суда были административные материалы по ст.20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ, они все рассмотрены и все фигуранты понесли наказание. Всего с начала года рассмотрено 17 таких материалов", - сообщила она.

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13 ноября, 09:11
За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон
Закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил России президент Владимир Путин подписал 4 мая 2022 года. Он предусматривает ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Ранее крымские суды за дискредитацию ВС России привлекли к ответственности учителя школы в селе Укромное Симферопольского района, который распространял фейки среди детей, преподавателя учебного заведения в Белогорском районе, показывавшего учащимся запрещенные ролики и запрещенную атрибутику, а также двух девушек за публичную демонстрацию исполнения песни "Червона калина", которая считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Жительница Севастополя повторно пойдет по суд за дискредитацию ВС РФ
* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
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