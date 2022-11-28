https://crimea.ria.ru/20221128/feyki-o-rossiyskoy-armii--sud-v-simferopole-rassmotrel-17-del-1125576857.html

"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел

"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел - РИА Новости Крым, 28.11.2022

"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел

Киевский районный суд Симферополя рассмотрел 17 административных материалов о дискредитации российской армии, фигуранты дел привлечены к ответственности. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T13:03

2022-11-28T13:03

2022-11-28T13:03

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя рассмотрел 17 административных материалов о дискредитации российской армии, фигуранты дел привлечены к ответственности. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.Закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил России президент Владимир Путин подписал 4 мая 2022 года. Он предусматривает ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.Ранее крымские суды за дискредитацию ВС России привлекли к ответственности учителя школы в селе Укромное Симферопольского района, который распространял фейки среди детей, преподавателя учебного заведения в Белогорском районе, показывавшего учащимся запрещенные ролики и запрещенную атрибутику, а также двух девушек за публичную демонстрацию исполнения песни "Червона калина", которая считается неофициальным гимном Украинской повстанческой армии (УПА)*. В одной из поющих пользователи сети узнали победительницу конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгу Валееву.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html

https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право